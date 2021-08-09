七夕限定小白鞋都太好看！Dior厚底增高、Valentino愛心後跟　5款浪漫破表

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

8月14日就是一年一度的七夕情人節，不論是想要趁機表白，或是想為另一半準備禮物，不妨以各家推出的七夕情人節限定系列為參考，盤點Dior、Salvatore Ferragamo、Valentino、Hogan…小白鞋款式，作為情人節送禮首選再合適不過。

Dior Addict運動鞋

搜集世界各地的童話故事當作靈感，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri集結品牌經典元素籐格紋絎縫、黑白棋盤格紋…化為七夕限定DiorAmourt膠囊系列，其中就包含Dior Addict運動鞋，選用白色科技布料與網眼布包覆鞋身，鞋身側邊至鞋後跟綴以「DIORAMOUR」標誌與D-Chess心形圖案，搭配輕盈的EVA厚鞋底，是一雙兼具美觀與功能性的球鞋。

Salvatore Ferragamo Glamour紅白色小牛皮休閒鞋

特別精選義大利柔軟小牛皮革打造而成，鞋身側邊與鞋後跟處分別使用紅色綴以Ferragamo品牌標誌，綁帶式的設計充分展現品牌一貫的簡約、都會風格，如此極簡的設計就算平時日常穿著也十分合適。

Valentino One Stud低筒運動鞋

直接明瞭的將象徵愛情的紅色、愛心圖案，放上男裝、女裝、Valentino Garavani包袋以及鞋履系列，七夕情人節限定系列推出2雙小白鞋，其中經典鞋款One Stud七夕限定系列乍看之下與一般鞋款並無不同，特別的是Valentino在鞋後跟加入愛心圖案，浪漫指數絕對破表。

心形水鑽裝飾運動鞋

同樣以小白鞋為主要設計，特別在鞋舌處綴以心形圖案的水鑽裝飾，鞋款側邊也延伸此設計概念，營造情人節專屬的濃情蜜意。

Hogan Hyperlight系列

專為男生設計的Hyperlight系列，首次於2021春夏系列登場，在全白的慢跑鞋身上，點綴黑色細節展現簡約的都會風，七夕登場的限定鞋履，則使用愛心圖案裝飾於鞋底處，與女生專屬的Hyperactive系列融為一體，搭配Hogan獨家研發的專屬記憶鞋墊，適合作為低調男士們的情人節賀禮。

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