帶你了解《AV帝王》下的日本時尚　暴走族髮型、烏鴉族全黑服裝正崛起

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《AV帝王2》播出一段時間，相信不少朋友都已看過，其中除了呈現導演村西透起伏的人生，重現八○年代的日本也是有高完整度的表現，當時紙醉金迷的文化背景，也造就豐富的服裝風格。

泡沫經濟下的時空背景

在日本的泡沫經濟下，是日本經濟的頂峰，當時社會上有著能夠一夕致富的機會，只要你敢去嘗試。當然，村西透就是一個很好的例子，他在當初開啟了日本情色行業的新時代，獲得了致富的敲門磚。（至於之後他的人生劇情如何？就留待還沒觀賞的朋友自己去體會了。）

女權主義發聲

無論是在《AV帝王》1或2，其中一位角色都佔有重要地位，就是名為黑木香的女優，在當時還有著傳統風氣的八○年代日本，她大膽地表示不剃腋毛，走出傳統框架，宣示屬於女性的自我意識，撼動日本社會。

深受美國文化影響

八○年代的日本服裝受美式風格影響，好比搖滾風格、Disco 音樂等影響，年輕男生總是梳著一顆復古油頭，崇拜貓王、詹姆斯・狄恩或是馬龍・白蘭度。女生的髮型流行像是鋼絲捲髮、聖子頭等髮型，山口百惠、松田聖子都是當時的時尚指標。身穿丹寧褲、印花開領襯衫的時髦男女穿梭在原宿、涉谷街頭，或是夜晚穿上閃亮亮的 Disco 套裝前往舞廳跳舞，都是日本年輕人的日常。當時也因為文化的衝擊與大膽前衛的思考模式快速發展，服裝用色上，多色彩的華麗單品也深受時尚人士歡迎。暴走族、竹之子族、烏鴉族等族群的崛起，讓服裝也各有風貌。

當時暴走族喜愛的前端隆起髮型，實際上緣起於法國國王路易十五的情婦龐巴度夫人，她留有一頭前端突起的髮型，後來被稱為龐巴度頭，在英國稱為 Regent Style。

暴走族

暴走族風格可以追溯到一位叫山崎眞行的日本人，他在五○年代將現在受時尚人士歡迎的原宿地區開拓出時尚面貌。他是 Rockabilly 風格的愛好者，Rockabilly 發源於美國和英國，其中極具特色的服裝與刺青也在近代流行史中佔有一席之地。山崎眞行在六○年代與龐克教母 Vivienne Westwood 結識，經過教母的牽線認識了不少頂級創作者，這也影響了他創立了個人品牌 Cream Soda。刺繡橫須賀外套、華麗搖滾配件、皮衣等單品塑造了標誌性的美國不良少年風格，也因為山崎眞行的推波助瀾，裏原宿文化在九○年代也邁向了黃金頂點。

對時尚有研究的朋友不難發現，日本總擅長汲取別國的文化，間接轉化成自己的風格，這已不是模仿，而是內化延伸出一種新的東西，算是日本人在時裝創作上一種特別的「能力」。

暴走族的源起可追溯到五○年代的日本有個名為「雷族」的族群，他們很多是社會上的反叛分子，其實很接近世界二戰後的美國飛車黨。七○年代，這些騎著改裝機車的年輕人逐漸壯大，龐大的車隊在社會上鬧事，被日本媒體稱為「暴走族」。很多人對日本暴走族的印象就是穿著特攻服成群結隊的不良少年，而這樣的特攻服也成為當今不少時裝設計師的靈感來源與參考。

特攻服在暴走族文化中是被傳承的，且多是要訂做並繡上漢字標語，比如「喧嘩上等」、「夜露死苦」等，其實暴走族不會無時無刻穿特攻服，通常只有在重要日子才會穿上。據說，因為日本少子化的趨勢，年輕人越來越少，造成暴走族的人數逐漸減少，加上日本有各種娛樂吸引年輕人，暴走族已不如以往能夠吸收大量年輕人加入，成為了時代的眼淚。

竹之子族

八○年代的竹之子族起源於一家在東京原宿的「竹之子服飾店」，這家店賣很多粉紅、紫色、紅色的布料，走的是和服或是唐裝這樣的傳統服裝輪廓，也融入一些暴走族服裝的設計細節，受到當時的年輕人歡迎。在當時原宿的代代木公園，年輕人會帶著收音機，穿上竹之子風格的服裝在公園跳舞，華麗且充滿 Disco 音樂節奏的氛圍，愉悅開心的鮮豔妝容，多色調的色彩，成就了這樣一個獨特風格的存在。

烏鴉族

烏鴉族則是當在原宿一群全身穿著黑色系服裝的年輕人族群，黑色帶有反骨的叛逆主義，在八○年代的日本也是一種對傳統文化的反叛，烏鴉族的服裝風格深受山本耀司與川久保玲等人的影響，彰顯女權主義與實用主義，服裝輪廓掩蓋了身體的線條，解構破壞與皺褶是細節重點，遠征八○年代巴黎時裝週的日本設計師們，為全世界的時裝設計投下了一顆巨大的震撼彈，另外，極致的黑色時裝時至今日依然受特定的時裝人士歡迎。

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