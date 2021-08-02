12星座8月運勢！金牛堅持住佛系態度、獨立水瓶合群一點跟著大家走

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

在職場工作上記得一切虛幻的人都會校正回歸，露出本來的真面目，所以有多少實力就去做多少事，有幾分證據就說幾分話，至於穿幫出糗讓給別人去做就好；而在感情上進退的分寸一定要拿捏好，在這上面你會有點躁進，如果真的想經營出一段戀愛，或是新的友誼關係，一定要抓準自己的節奏；而在金錢上面，也有失之過於著急的情況，像是當有一些資訊來的時候，一定要先穩定的判斷它究竟正確與否，相信專業人士的建議或是自己做功課，會是比較可靠有效的方法。

金牛座 4.21~5.20

佛系的做事態度蠻重要的，不貪小便宜也不要強爭勝算不大的，面對工作的時候不是每個機會你都抓得住，所以請量力而為，把你的力氣留給該抓的機會，畢竟想要得太多，但真正的卻不多，收放自如才是自在人。而在感情上溝通之間要用善言善語，彼此之間有很多不必要的衝突你是可以避免的，善用你需要聰明的腦袋，感受力上面則在判斷金錢的時候要抓準你的第六感直覺，守住不該花的錢，而該花的時候還是要慎思一下，這真的是你需要的嗎？如果減低自己心中的慾望，本月份賺得多，存的也會多。

雙子座 5.21~6.21

多聽多看少說話，任何對象舉凡工作的、感情的，只要用點心，確認過眼神，就能確定是不是對的人，但要慢用錢，什麼都可以衝也應該搶，唯獨要你付費的時候，你就慢一點，所以記得金錢上自己是有很多慾望的，你要克制；有偏財運，不過還是要放在投資上面的規劃，最近我們都關在家裡，趁此時研究一下財經類型的資訊對財運的幫助是不錯的；在感情之中，對象都不是太正確，你要發生關係可能不難，但要經營出一段平穩的感情路可能有障礙，記得要小心。

巨蟹座 6.22~7.22

對巨蟹座的天性來說，守舊是很重要的事，可是偏偏在這激盪的近兩年，很多事情都改變，你想要守舊也守不成，提醒你要適當的去遠離一些消耗你很多時間、很多心力的群組，就是一些讓你感興趣，卻沒有讓你長進跟實質收穫的時候，就是你該抽身離開的時候了，退群的藝術很重要，而你也需要，不妨就過濾一下，也能替自己整理出不少的時間；感情的部分在別人的眼中似乎有點漫不經心，所以應該更投入在自己注重的人身上，得到的回饋才是你想要的；在事業的部份工作倘若能專心一點，就不要接太多的事，專心致志做好現在的規劃，你自然能見到很大的收穫。

獅子座 7.23~8.22

你是12星座中的搶話王，這件事沒什麼不好，但是在這個月份有時候會讓你失去一點資訊，你來我往之間的談判技巧其實很重要，需要鍛鍊，你要確保自己與對方都有利益可享，互惠的相處才不會產生麻煩，在面對工作的時候格外要記住這一點，與人相處之間要放下一些堅持，你能讓事情的走向出現分岔，而有了這些轉彎，接下來通常也就會有更好的變化，所以有時候你心中想走的這條A路，當它出現其他選擇時，真的要繼續堅持下去嗎？你不妨讓自己柔和一點，也許順著變，變出了新的天地，這部分會讓你有意外的驚喜；在感情上面的相處是融洽的，無論面對家庭或是身邊的愛人，有時候他們的幾句話、幾個行為也許都是導向你走向更幸運的關鍵。

處女座 8.23~9.22

這個月份可能會因為偶爾的大意，把要面對的事情想小了，特別是在月初月尾的時候要注意這樣的狀況，當你準備不夠充分，發生的疏失比比皆是，對處女來講這似乎很不可思議，因為你們一向是有所準備才會開始行動的人，但是當你事情一多的時候，恐怕你就得加速，無形之中就會亂了自己原先的步調，也因此很多的缺失就出現了，所以你要減低一點自己的工作量會比較好；在溝通之間，你言之有物才能用智慧打動人心，不要淪為口舌上的一些爭論吵架，這爭輸贏不但對彼此的關係有傷害，也見不到實質的進展，記得以誠相待，搭起溝通的橋樑。

天秤座 9.23~10.22

隨時微笑會比言語來得更有力量，但如果有時候非得要你開口，在什麼場合說什麼話，得體得表達會左右本月很多的關鍵時刻，當你感覺到可能會有衝突的時候，要記得繞彎兜圈，適度的避重就輕，聰明的善用語言就能無往不利，工作上你應該以這樣的態度去處事；在家庭的相處上，背後會有人為你製造不少壓力與困擾，不過既然是你身邊親愛的人，其實反倒你應該多用一點耐性去面對他們，也算是安內之後再壤外的一個先前步驟，另外這個金錢的直覺是非常敏銳的，適度抓住它也可以擁有你有的偏財。

天蠍座 10.23~11.21

本月份很多事情記住殺雞焉用牛刀，能交給別人做的事情就不一定要自己來，別明著跟人對衝，陰暗的手段雖然聽起來不那麼好聽，但真的比較容易幫助你獲勝，而這對天蠍座來講實在不難，只要你知道那是一種競爭的手段，該使出的時候千萬也別客氣，富貴險中求，所以在金錢上擴大規模跨界交流，一定要跳出自己的舒適圈，跳出自己擅長的領域，當然在跟人合作的時候也要讓你的這些專長能發揮出來，找尋不同地方的對象結合起來，也許能替你創出一番新事業，最近賺錢的路有些堵塞的時候，不妨趁機認識一些新朋友。

射手座 11.21~12.21

心裡感覺自己好像有一個蠻好的運勢，此時要提醒你，天賦的特質讓你蠻容易失焦的，一定要記得不要去為模糊的未來而擔憂，反而應該要為清楚的現在而努力，做好手中擁有的，現在正在走的路，後面才能見到原先努力的成果，有時候射手座不小心跟著別人轉彎了，因此丟掉原先經營的成果，這是十分可惜的，因為你看不到原先可以得到更好的未來；此外，在關係之間不論是愛情還是友情，不要為了一些勾勾纏的事情而蜷在那裡，應該做的是快刀斬亂麻，有時候不需要放太多的感性去對正事，練習理性做出判斷才重要。

摩羯座 12.22~1.20

本月份有點內冷外熱，內外兼修其實是一門學問，要得到平衡並不容易，所以我們常常會講說人容易表裡不一，你真的要做到一樣是很難的，這個月有很多時刻對內你應該試著從不同的角度去切入看事，你就會產生不同的詮釋以及做法，而對外的時候記得寬容一點的去對待人，給的容錯空間要更大一點，畢竟如果面對工作你是要團體做事，是不是別人的做法也許能為你帶來更多的收穫也說不定，也許你過去走的方式很成功，那是時候跟著時代去做出一些改變，很多的觀點一定要試著去接受新的想法。

水瓶座 1.21~2.20

在感情上其實這個月份很需要一個能聆聽你內心聲音的人，也因此你自己要看看身邊的愛情是不是有給予你這些，如果推誠置腹坦誠的溝通，看看能不能得到，如果不能得到，換個人也是種方法；我們在面對工作時，也許是自我期許的壓力很大，你自己覺得有很多事情待辦，求好心切卻又急不得，因為畢竟你只是一個小螺絲，大局勢並不會因為你的努力而改變些什麼，除了放平常心之外就合群一點跟著大家走，記得大家拚你就拚，大家爛你就爛。

雙魚座 2.21~3.20

本月份你有著12星座最好的外出運，趁人少的時候做好防備找僻靜的地方去走一走，也許過過水好運就隨之上升，在工作上只要和問題願意相處的更久一些，你就更容易理解，更能找出解決之道，多參考他人的做事方式，多與人交談有利於你；感情之中自然而然的相處勝過一切，給對方空間別給彼此壓力，則好感自然油然而生；人際之間就如同剛剛說到的愛情般，要保持你的幽默感，投資運氣不如你心目中的理想，所以凡事你第一時間冒出的想法，也許可以等一等，當你後面轉折的想法出現，那可能才是真正的答案。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2021/8/2-8/8星座運勢】巨蟹座需要沉澱，處女座難得浪漫！

● 【星星教授安格斯2021/7/26-8/1星座運勢】金牛座貴人運佳，天秤座運勢看俏！