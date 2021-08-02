fb ig video ETtoday search mobile

12星座8月運勢！金牛堅持住佛系態度、獨立水瓶合群一點跟著大家走

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座　3.21~4.20

在職場工作上記得一切虛幻的人都會校正回歸，露出本來的真面目，所以有多少實力就去做多少事，有幾分證據就說幾分話，至於穿幫出糗讓給別人去做就好；而在感情上進退的分寸一定要拿捏好，在這上面你會有點躁進，如果真的想經營出一段戀愛，或是新的友誼關係，一定要抓準自己的節奏；而在金錢上面，也有失之過於著急的情況，像是當有一些資訊來的時候，一定要先穩定的判斷它究竟正確與否，相信專業人士的建議或是自己做功課，會是比較可靠有效的方法。

金牛座　4.21~5.20

佛系的做事態度蠻重要的，不貪小便宜也不要強爭勝算不大的，面對工作的時候不是每個機會你都抓得住，所以請量力而為，把你的力氣留給該抓的機會，畢竟想要得太多，但真正的卻不多，收放自如才是自在人。而在感情上溝通之間要用善言善語，彼此之間有很多不必要的衝突你是可以避免的，善用你需要聰明的腦袋，感受力上面則在判斷金錢的時候要抓準你的第六感直覺，守住不該花的錢，而該花的時候還是要慎思一下，這真的是你需要的嗎？如果減低自己心中的慾望，本月份賺得多，存的也會多。

雙子座　5.21~6.21

多聽多看少說話，任何對象舉凡工作的、感情的，只要用點心，確認過眼神，就能確定是不是對的人，但要慢用錢，什麼都可以衝也應該搶，唯獨要你付費的時候，你就慢一點，所以記得金錢上自己是有很多慾望的，你要克制；有偏財運，不過還是要放在投資上面的規劃，最近我們都關在家裡，趁此時研究一下財經類型的資訊對財運的幫助是不錯的；在感情之中，對象都不是太正確，你要發生關係可能不難，但要經營出一段平穩的感情路可能有障礙，記得要小心。

巨蟹座　6.22~7.22

對巨蟹座的天性來說，守舊是很重要的事，可是偏偏在這激盪的近兩年，很多事情都改變，你想要守舊也守不成，提醒你要適當的去遠離一些消耗你很多時間、很多心力的群組，就是一些讓你感興趣，卻沒有讓你長進跟實質收穫的時候，就是你該抽身離開的時候了，退群的藝術很重要，而你也需要，不妨就過濾一下，也能替自己整理出不少的時間；感情的部分在別人的眼中似乎有點漫不經心，所以應該更投入在自己注重的人身上，得到的回饋才是你想要的；在事業的部份工作倘若能專心一點，就不要接太多的事，專心致志做好現在的規劃，你自然能見到很大的收穫。

獅子座　7.23~8.22

你是12星座中的搶話王，這件事沒什麼不好，但是在這個月份有時候會讓你失去一點資訊，你來我往之間的談判技巧其實很重要，需要鍛鍊，你要確保自己與對方都有利益可享，互惠的相處才不會產生麻煩，在面對工作的時候格外要記住這一點，與人相處之間要放下一些堅持，你能讓事情的走向出現分岔，而有了這些轉彎，接下來通常也就會有更好的變化，所以有時候你心中想走的這條A路，當它出現其他選擇時，真的要繼續堅持下去嗎？你不妨讓自己柔和一點，也許順著變，變出了新的天地，這部分會讓你有意外的驚喜；在感情上面的相處是融洽的，無論面對家庭或是身邊的愛人，有時候他們的幾句話、幾個行為也許都是導向你走向更幸運的關鍵。

處女座　8.23~9.22

這個月份可能會因為偶爾的大意，把要面對的事情想小了，特別是在月初月尾的時候要注意這樣的狀況，當你準備不夠充分，發生的疏失比比皆是，對處女來講這似乎很不可思議，因為你們一向是有所準備才會開始行動的人，但是當你事情一多的時候，恐怕你就得加速，無形之中就會亂了自己原先的步調，也因此很多的缺失就出現了，所以你要減低一點自己的工作量會比較好；在溝通之間，你言之有物才能用智慧打動人心，不要淪為口舌上的一些爭論吵架，這爭輸贏不但對彼此的關係有傷害，也見不到實質的進展，記得以誠相待，搭起溝通的橋樑。

天秤座　9.23~10.22

隨時微笑會比言語來得更有力量，但如果有時候非得要你開口，在什麼場合說什麼話，得體得表達會左右本月很多的關鍵時刻，當你感覺到可能會有衝突的時候，要記得繞彎兜圈，適度的避重就輕，聰明的善用語言就能無往不利，工作上你應該以這樣的態度去處事；在家庭的相處上，背後會有人為你製造不少壓力與困擾，不過既然是你身邊親愛的人，其實反倒你應該多用一點耐性去面對他們，也算是安內之後再壤外的一個先前步驟，另外這個金錢的直覺是非常敏銳的，適度抓住它也可以擁有你有的偏財。

天蠍座　10.23~11.21

本月份很多事情記住殺雞焉用牛刀，能交給別人做的事情就不一定要自己來，別明著跟人對衝，陰暗的手段雖然聽起來不那麼好聽，但真的比較容易幫助你獲勝，而這對天蠍座來講實在不難，只要你知道那是一種競爭的手段，該使出的時候千萬也別客氣，富貴險中求，所以在金錢上擴大規模跨界交流，一定要跳出自己的舒適圈，跳出自己擅長的領域，當然在跟人合作的時候也要讓你的這些專長能發揮出來，找尋不同地方的對象結合起來，也許能替你創出一番新事業，最近賺錢的路有些堵塞的時候，不妨趁機認識一些新朋友。

射手座　11.21~12.21

心裡感覺自己好像有一個蠻好的運勢，此時要提醒你，天賦的特質讓你蠻容易失焦的，一定要記得不要去為模糊的未來而擔憂，反而應該要為清楚的現在而努力，做好手中擁有的，現在正在走的路，後面才能見到原先努力的成果，有時候射手座不小心跟著別人轉彎了，因此丟掉原先經營的成果，這是十分可惜的，因為你看不到原先可以得到更好的未來；此外，在關係之間不論是愛情還是友情，不要為了一些勾勾纏的事情而蜷在那裡，應該做的是快刀斬亂麻，有時候不需要放太多的感性去對正事，練習理性做出判斷才重要。

摩羯座　12.22~1.20

本月份有點內冷外熱，內外兼修其實是一門學問，要得到平衡並不容易，所以我們常常會講說人容易表裡不一，你真的要做到一樣是很難的，這個月有很多時刻對內你應該試著從不同的角度去切入看事，你就會產生不同的詮釋以及做法，而對外的時候記得寬容一點的去對待人，給的容錯空間要更大一點，畢竟如果面對工作你是要團體做事，是不是別人的做法也許能為你帶來更多的收穫也說不定，也許你過去走的方式很成功，那是時候跟著時代去做出一些改變，很多的觀點一定要試著去接受新的想法。

水瓶座　1.21~2.20

在感情上其實這個月份很需要一個能聆聽你內心聲音的人，也因此你自己要看看身邊的愛情是不是有給予你這些，如果推誠置腹坦誠的溝通，看看能不能得到，如果不能得到，換個人也是種方法；我們在面對工作時，也許是自我期許的壓力很大，你自己覺得有很多事情待辦，求好心切卻又急不得，因為畢竟你只是一個小螺絲，大局勢並不會因為你的努力而改變些什麼，除了放平常心之外就合群一點跟著大家走，記得大家拚你就拚，大家爛你就爛。

雙魚座　2.21~3.20

本月份你有著12星座最好的外出運，趁人少的時候做好防備找僻靜的地方去走一走，也許過過水好運就隨之上升，在工作上只要和問題願意相處的更久一些，你就更容易理解，更能找出解決之道，多參考他人的做事方式，多與人交談有利於你；感情之中自然而然的相處勝過一切，給對方空間別給彼此壓力，則好感自然油然而生；人際之間就如同剛剛說到的愛情般，要保持你的幽默感，投資運氣不如你心目中的理想，所以凡事你第一時間冒出的想法，也許可以等一等，當你後面轉折的想法出現，那可能才是真正的答案。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【星星教授安格斯2021/8/2-8/8星座運勢】巨蟹座需要沉澱，處女座難得浪漫！

【星星教授安格斯2021/7/26-8/1星座運勢】金牛座貴人運佳，天秤座運勢看俏！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤

東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤

打破曖昧僵局！聽懂5個「試探句」，晉升戀人關係

打破曖昧僵局！聽懂5個「試探句」，晉升戀人關係

比168更容易！營養師教「52瘦身法」　更容易做到還能養易瘦體質

比168更容易！營養師教「52瘦身法」　更容易做到還能養易瘦體質

戴資穎幸運手鍊掛「穎」字　貼身首飾伴征戰東奧奪銀牌 維尼控會瘋掉！5款「居家小物」推薦　立體抱枕、加濕器可愛到看著傻笑 不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食 南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看 東奧空手道女將高顏值撞臉石原里美　香港選手私下身材超火辣 5家「女生網拍」回購N次！微辣、極簡風格都有　平價高質感買到剁手 Apple TV下殺5288元　看4K運動轉播、影集讓人直呼：太爽了！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面