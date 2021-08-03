盤點精品印花單品當情人節禮物　漁夫帽、水桶包輕鬆展現復古摩登風格

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

經典的 Logo 圖紋總是不會退流行，可以依照搭配展現復古風格，又或是融合現代元素表現新意，此次幫各位整理了各式各樣的 Monogram 印花單品，讓妳在炎炎夏日也能展現時髦好品味。

漁夫帽可以說是不分男女都喜愛的實用單品，尤其在台灣夏季能運用的單品有些侷限（除非妳很耐熱），這時候帽子就是一個聰明的選擇，Longchamp 以鐘型輪廓為帽型，無論搭配洋裝還是短 Tee 都很適合。

CELINE 老花圖紋的經典無可取代，炎炎夏日要時髦俐落地攜帶隨身小物，大小適中的手拿包會是不錯的選擇。

腋下包在今季也是相當火，半月型的輪廓展現摩登復古感，搭配 Fendi 腋下包時不妨運用上窄下寬的造型輪廓，呈現具有個性的前衛街頭風格。

Loewe 經典復古的印花手提包，襯上金色的五金細節，帶有不造作的奢華氣質，無論是夏日穿著簡單的短 Tee 或是冬日長大衣的搭配，都能展現優雅的女士風格。

水桶包型也是不會退流行的包型，CELINE 水桶包適中的大小讓妳在搭配上得心應手，也足以裝載日常小物，配上經典印花更具經典氛圍。

夏日鞋櫃不可或缺的樂福鞋款，舒適好穿脫的性質讓人對它愛不釋手，經典的鞋型不會過於休閒，無論妳今日要出席正式場合又或是週末想隨興一些，這雙將經典 Monogram 融合的金釦 Loafers 會是好選擇。

MOYNAT 在今夏帶來玩家級的手繪訂製服務，由配色到樣式皆呈現精心的安排配置，為包款增添個性賦予不平凡新樣貌。

LV為經典的半月包型賦予新世代的創作細節，金色鍊條展現不被性別所侷限的中性特質，搭配 High Street Look 也相當適合。

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