好糗！少時Tiffany慶生「兩腳穿不同鞋」　原來這才是女鞋頭的實力

記者王則絲／台北報導

少女時代團員Tiffany於8月1日迎來32歲生日，她在IG上發了許多動態分享喜悅，其中一組Tiffany穿著運動風球衣的「下身失蹤」裝扮，被眼尖網友們發現好像哪裡不對勁？她左、右兩腳穿的竟是不一樣的球鞋！讓人不禁腦補Tiffany是否慶生到昏頭，天兵的穿了不同的鞋子就跑出門，但事實不然，其實她這樣穿才是身為女鞋頭該有的實力！

▲Tiffany日前迎來32歲生日。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



少女時代的成員們，目前皆已邁入30+的人生階段，日前Tiffany迎來32歲生日，各方祝賀不間斷，展現超高人氣，Tiffany也不吝嗇頻頻發文分享喜悅，還在限時動態Po出性感自拍，穿著低胸裙裝，連蕾絲黑Bra都露出來了，手上俏皮比著3、2，讓粉絲大飽眼福。

▲Tiffany兩腳穿著不同設計的鞋子。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



其中一組慶生照中，Tiffany身穿長版球衣，以運動風「下身失蹤」的裝扮亮相，秀出她招牌的鉛筆美腿，然而視線往下一看就會發現好像哪裡怪怪的，Tiffany兩隻腳竟然穿了不一樣的鞋子！讓人不禁以為她是不是不小心穿錯了？

▲Nike與電影《怪物奇兵：全新世代》推出的聯名鞋款。（圖／翻攝自NIKE）



原來Tiffany並沒有穿錯鞋子，而是這雙球鞋本就是設計兩腳不同色，其實Tiffany身上的球衣與腳下的球鞋，都是Nike與電影《怪物奇兵：全新世代》推出的聯名系列單品，這雙Lebron 18 Low鞋款，左腳是棕色調、右腳是藍色調配色，象徵的正是卡通中的角色威利狼與嗶嗶鳥，穿起來特別搶眼，這才發現原來Tiffany是真正的女鞋頭。