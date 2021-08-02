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鹿唅粉紅造型讓粉絲一面倒喊帥　七夕前秀珠寶勸敗

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▲▼鹿唅Boucheron 。（圖／翻攝Boucheron微博）

▲法國珠寶Boucheron宣布鹿唅為全新品牌代言人。（圖／翻攝Boucheron微博）
 

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌過去喜歡找氣質女星代言，才能撐得起高級珠寶的氣勢，近年來逐步拓展年輕市場，不約而同都找時尚有型的男星，示範沒有性別界線、疊戴或混搭都好看的珠寶系列。法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）搶在七夕情人節前夕，宣布31歲大陸男星鹿唅為代言人，由他詮釋情人節主打款，吸引情侶目光。

▲▼鹿唅Boucheron 。（圖／翻攝Boucheron微博）

▲鹿唅佩戴Boucheron經典Quatre系列珠寶。（圖／翻攝Boucheron微博）
 

鹿唅在微博有超過6310萬粉絲追蹤，高人氣讓他成為時尚圈寵兒，已是Gucci品牌之友與彩妝代言人的他，再獲同屬Kering開雲集團的珠寶品牌Boucheron青睞邀他代言，首發形象照中他除了穿白衣配經典Quatre系列珠寶，還換上粉色西裝搭七夕主推的項鍊，讓粉絲們一面倒喊帥。

▲▼ Tiffany易烊千璽 。（圖／公關照）

▲易烊千璽是Tiffany & Co.的全球品牌代言人。（圖／Tiffany提供）

不斷朝新世代靠攏的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，也在今年四月正式簽下年僅20歲的易烊千璽，成為全球品牌代言人，在微博粉絲數衝破8825萬的他，頻頻示範疊戴Tiffany個系列珠寶，不僅吸引女性粉絲，也為年輕男士提供時尚範本。

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, 鹿唅, Tiffany & Co., 易烊千璽

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