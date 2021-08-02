比168更容易！營養師教「52瘦身法」　更容易做到還能養易瘦體質

▲若覺得168太硬，不妨試試52輕斷食 。（圖／Unsplash、pixabay，以下同）

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168減肥法已經風行一陣子了，該方法簡而言之就是限制一天只有8小時可以吃東西，將空腹時間拉長，但有些人對這類減肥方式還是不適合，不妨試試營養師高敏敏建議，採用5：2輕斷食法，用更溫和的方式讓腸胃能有時間休息，減輕負擔，也能讓身體有時間可進行自我修復，方法用對還能打造出「易瘦體質」。

雖說是5：2輕斷食法，但其實一週7天每天都能吃，而且有5天可以正常吃，只需要2天採取「輕斷食」的方式，而且不需連續兩天，想減肥可以依照自己的生活型態，來選擇哪2天做輕斷食就好。

在5天正常吃的期間，需配合下列規則進行：

豆魚蛋肉一掌心

正常吃也要營養均衡，豆類、魚類、肉類與蛋，以一個掌心大小的份量來攝取，蛋一天1到2顆，且要避免加工肉品。

飯跟蔬菜一樣多

綠豆、紅豆、饅頭、玉米、南瓜、土司、地瓜、白飯、麵類、穀類都是澱粉類，所以吃進去的菜量要跟飯量一樣多。

菜比水果多一點

包括菠菜、番茄、四季豆、紅蘿蔔、花椰菜、洋蔥、椒類、高麗菜、菇類、小黃瓜等都是蔬菜，除了每餐都需要攝取之外，也盡量多吃、選擇多種顏色的蔬菜。

每餐水果拳頭大

水果是身體重要的維生素來源，多吃各式顏色、種類的水果補充營養，但因為水果糖分高，需要控制份量，大概一次進食的份量約一個拳頭大即可。

堅果種子一茶匙

堅果也是健康的營養來源，如核桃、芝麻等，但油份較高，建議可以作參與餐之間的小點，控制在一茶匙份量剛剛好。

▲每一餐都需要適當的補充蔬菜。

2天輕斷食期間，需配合下列規則進行：



大原則以用清蒸的方式料理食物，且盡量吃原型，避免過度烹調的食物。

男生熱量<600大卡/日

女生熱量<500大卡/日

營養師高敏敏表示，輕斷食早餐建議蛋一顆、蔬菜兩份、地瓜一個、蘋果一顆；晚餐建議堅果一小把、蔬菜兩份，以及一個掌心的鮭魚。此外每日運動至少30分鐘，每日喝水1500CC至2000CC。

▲建議在減肥期間每天運動30分鐘，並且要喝足夠的水。