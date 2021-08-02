1.3萬入手MOYNAT「迷你積木包」！　夏季新色小廢包根本夢幻破表

▲MOYNAT推出超萌新系列Zippy 小包（右）。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

法國頂級包牌MOYNAT以精緻皮具單品擄獲時尚迷，此次推出超萌新系列Zippy 小包，宛如積木般的童趣造型搭配多樣化配色實在太可愛，同時價格不再遙不可及，一萬出頭即可入手，並迎來迷你的Réjane Nano夏日限量配色，都是本季矚目亮點。

▲萊姆黃、蔚藍色 Zippy 小包。（圖／品牌提供）

百年品牌MOYNAT在去年（2020年）迎來新任創意總監Nicholas Knightly，曾任Louis Vuitton（LV）皮革產品設計總監的他仿佛為品牌注入新血。此次新系列Zippy 小包，以夢幻童趣為出發點，一改包款過去中規中矩的輪廓，運用幾何圖案做變化，提供三角形、圓形、正方形、橢圓形四款造型及顏色可供選擇。還選用輕盈易保養的Veau Carat小牛皮，可收納小物件於其中，並配有可拆卸的皮革繫帶豐富日常使用，價格也較為親民，約1萬出頭就能入手。

▲Réjane系列中最小尺寸的Réjane Nano ，新色大理花紫、普魯士藍。（圖／品牌提供）

品牌經典包款Réjane系列中最小尺寸的Réjane Nano，也在本季換上新色，有大理花紫、普魯士藍、柑橘黃三色，象徵著繁花盛開與湛藍海洋的夏日意境，長僅有14.5公分，連內襯都很細膩，以Veau Pearl珍珠紋小牛皮打造奢華質感。個性化單品一直是品牌重點，MOYNAT這回也釋出了手繪訂製服務，民眾可選擇三個字母，提供五款字體及十款顏色，將包款送回巴黎由工匠手繪，等待時間約為3個月，入手絕不撞款的美包。

▲手繪訂製服務 。（圖／品牌提供）

除了MOYNAT之外，SAUVEREIGN創意總監 Bertrand Mak將24K 金箔工藝注入鞋款與包款單品中，獨到的設計理念吸引許多高端客群，APHRODITE系列款式發想自古希臘女神，今夏更賦予簡潔方包玫瑰新色，與精緻的小牛皮革打造包蓋與包身一體式設計，回歸實際用途，包款除了最鮮明的手提方式，透過創新的扣鎖設計，上方手柄也能與短背帶和長背帶相互替換，輕鬆打造3種背法。

▲SAUVEREIGN APHRODITE系列包款。（圖／品牌提供）