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不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

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▲▼ 戴資穎與辛度 。（圖／翻攝自IG）

▲ 世界球后戴資穎（左）與印度選手辛度之間的高手情誼感動民眾 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

世界球后戴資穎昨（1日）在東奧羽球賽場以些微差距敗給中國大陸選手陳雨菲，最終取得銀牌，雖已是全台驕傲，但戴資穎在賽後透露，印度選手辛度看出她的情緒轉折，暖心將她擁入懷中給予鼓勵，不僅感動戴資穎，更感動台灣民眾。其實辛度的暖舉不光於此，她一直都致力於印度女權運動，各種反差萌模樣也一一被網友翻出。

▲▼ 印度選手辛度,Pusarla Venkata Sindhu,PV Sindhu。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度選手辛度在賽後第一時間鼓勵戴資穎。（圖／達志影像／美聯社）

戴資穎昨晚以3分之差奪得銀牌，雖然賽後她表示對於自己的表現算是滿意，但她也透露場上插曲，拿下銅牌的印度選手辛度，在戴資穎奪銀後暖心鼓勵她：「我知道你很難受，你已經表現得很好，只是今天不是你的局。」一句話感動了戴資穎，讓她直接飆淚，也讓全台民眾對辛度的高手風範頗為讚賞。

▲▼ 印度頭號女單辛度(P.V.Sindhu) 。（圖／路透）

▲辛度是印度首位獲得奧運銀牌的羽球選手 。（圖／路透）

26歲的辛度出生於運動世家，不過父母與羽球沒有關係，父母皆是國家級排球運動員，但辛度從小就展現了對於羽球的高度熱情，在2016年里約奧運女單賽事摘下銀牌，成為印度史上獲得奧運銀牌的羽球選手第一人。辛度不光在羽球界擁有高知名度，她一直以來都致力於印度女權運動，時常對女性權益發聲，更曾經投書到當地時報，希望正視女性的生理期問題，不要因為性別差異而阻礙夢想。

▲▼辛度 。（圖／翻攝自IG）

▲▼辛度 。（圖／翻攝自IG）

▲▼辛度 。（圖／翻攝自IG）

▲辛度私下也是愛美女孩    。（圖／翻攝自IG）

辛度私下更像是小女孩一般親民可愛，為了迎接本次東奧賽事，她在IG上PO出自己的東奧標誌五色環美甲照片，果真與戴資穎對戰時都能隱約看見美甲圖案，模樣十分逗趣。此外，辛度還曾為比賽戒掉自己最愛的甜食「sweet curd」，可愛行徑與一般女生沒有不同。過去出席晚會活動時，辛度則是換上女人味破表的斜肩紅色裙裝，展現纖細身材，與賽場上表現產生反差萌，都讓粉絲直呼：「辛度太可愛了」、「這才是高手風範」、「奶茶聯名一定贏」。

關鍵字：

東奧, 東京奧運, 戴資穎, 羽球, 辛度

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