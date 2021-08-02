小隻女有帥錶可戴了！　HUBLOT縮小尺寸、換漂亮錶帶不傷美甲

▲名模王心恬佩戴HUBLOT Big Bang One Click 精鋼鑽錶，390,000元。（圖／HUBLOT提供）

記者陳雅韻／台北報導

休閒風當道，HUBLOT（宇舶）經典的Big Bang One Click腕錶擁有不少忠實粉絲，但過往設計總是霸氣的大尺寸，讓想與另一半戴對錶的亞洲女性難以駕馭，品牌聽顧客的心聲，首度打造錶徑33毫米的錶款，分別有皇金和精鋼兩款材質的鑽圈腕錶，搭配亮黑和亮白面盤，替小隻女圓夢。

▲HUBLOT Big Bang One Click皇金鑽錶（左）717,000元，Big Bang One Click精鋼鑽錶390,000元。

HUBLOT Big Bang One Click腕錶吸引人之處，在於配備靈感源於汽車安全帶的「ONE CLICK」單鍵快拆錶帶裝置，讓女性可以不傷美甲，按壓12時上方與6時下方的梯形按鍵，即可輕鬆換上新錶帶。隨著33毫米錶徑女錶上市，品牌也推出7種色彩繽紛的亮面皮革和霧面橡膠錶帶可供加購，便可隨每日穿搭變換。

▲HUBLOT為Big Bang One Click錶款推出彩色橡膠錶帶，單款15,110元。



蕭邦（Chopard）面盤招牌滑動鑽石裝飾的Happy Sport系列腕錶，今年也為手腕纖細的女性，推出全新尺寸33毫米的款式，提升佩戴的舒適度，共有符合道德倫理標準的18K玫瑰金、18K白金以及結合精鋼與玫瑰金雙材質的款式，均搭載自製09.01-C機芯，滿足追求俐落機械錶女性的需求。

▲蕭邦Happy Sport 33精鋼與玫瑰金鑽錶，730,000元。（圖／蕭邦提供）

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