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星巴克、路易莎8／3雙北可內用　85度C持續不開放

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▲路易莎,星巴克。（圖／路易莎提供）

▲路易莎宣步8／3起雙北開放內用。（圖／路易莎提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雙北首長今（8／2）宣布明（8／3）起開放餐飲內用，百貨紛紛表示「準備好了」，連鎖咖啡則由路易莎搶先宣布開放，並同步提供洗手間服務，85度C則表示雙北門市持續不提供內用服務，到8／10之後再公布，稍晚星巴克也表示明雙北將開放內用，丹堤與cama cafe與伯朗咖啡館仍在討論中。

7／27起全台防疫降至二級後，確診人數呈現持續穩定，未有往上飆升情況，雙北首長柯文哲與侯友宜今一同宣布，在一定規範下開放餐飲內用，在雙北有278間的路易莎咖啡，也搶先宣布開放內用與洗手間服務，稍晚星巴克也跟進。

星巴克表示8／3起，將依循中央疫情指揮中心各項指引與規範，實行細則依各地政府規範，雙北與宜蘭開放內用服務與洗手間（嘉義至8／6前暫不開放），並視疫情與各地政府防疫規範滾動調整做法。

路易莎表示，將落實實施入店實聯制、量測顧客體溫與手部酒精消毒、間隔1.5公尺的梅花座；除了內用座位隔板，收銀區也再裝設隔板加強防疫，門市收銀人員實施「雙罩措施」，須配戴口罩與面罩，另因消費者停留在咖啡館時間長，路易莎亦提倡防疫期間的用餐新文化「我先忙，你先吃！同桌不同食」禮讓運動，內用品嚐美食前不妨先抬頭看看斜對角的同桌夥伴，錯開彼此同時脫口罩飲食的時間，共同打造更安心的飲食環境。

85度C則表示，雙北地區以門市同仁及消費者的健康為第一優先考量，決定再觀察一週，至8／10後再評估是否全面開放內用。目前丹堤與cama cafe尚未宣布內用，據悉還在討論中，伯朗咖啡館則表示將於明日宣布售否開放內用服務。

關鍵字：

雙北, 內用, 開放, 解封, 餐飲, 美食街, 連鎖咖啡, 百貨, 路易莎, 星巴克

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