出油要補水？皮膚科醫師曝「3大控油誤區」超多人都中！

▲皮膚科醫師提醒正確控油才能真的幫助減少油脂，並維持肌膚健康。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

每到悶熱夏季，最讓人煩躁的就是出油量大增，尤其是油性肌，更容易出油到變成「豬剛鬣」，也容易有粉刺痘痘等問題，這時候控油就是許多人最在意的關鍵。但知名皮膚科醫師廖苑利就提醒，錯誤控油不僅無法改善出油狀況，更可能會傷害肌膚，她也指出許多人常犯的3個控油誤區，快來看看你中了幾個？

▲醫師提醒控油保養品要適度使用即可。（圖／翻攝IG@aoihamada）



NG 1：控油保養品使用過度



過度使用含有「脂質溶解劑」物質的化妝水搭配化妝棉，容易刺激肌膚。

NG 2：吸油面紙使用不當



適度使用吸油面紙幫助吸附多餘油脂是可以的，但廖醫師提醒，切勿過於頻繁使用，尤其有一種乾濕兩用的吸油面紙，濕的一面含有界面活性劑，不宜常用。

NG 3：出油時要補水



有些人認為出油是因為肌膚太缺水，每次出油就一直保濕補水，廖醫師指出，出油是皮脂腺主控的問題，一味補水沒有幫助。

▲一天洗臉最多2次。（圖／翻攝IG@goodal_official）



除了改掉錯誤控油習慣，廖醫師也分享5個正確控油tips，能幫助減少出油困擾，又不影響肌膚健康。

1.適當清潔



一天內洗臉最好不要超過2次，去除臉上多餘油脂的同時，要注意別破壞像是神經醯胺等結構脂質，建議可選擇弱酸性胺基酸洗面乳，能溫和洗淨不刺激。

2.適當使用美妝小物吸油



可使用吸油面紙或蜜粉幫助吸附油脂控油，但廖醫師也提醒，吸油面紙不要過於頻繁使用，每次使用也不要把臉上的油脂完全吸乾，要稍微保留一些，自身分泌的油脂對肌膚是有保護作用的。

3.維持健康生活習慣



甜食、油炸食品及有些高GI、高熱量食品會加劇肌膚出油狀況，除了少吃高糖高油食物，養成規律作息、減少熬夜，維持健康生活習慣，都能幫助減少油脂過度分泌。





▲酸類保養品可幫助肌膚代謝並減少皮脂生成堆積。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



4.加強肌膚代謝



廖醫師表示「使用酸類保養品是大油皮的首選」，使用維生素B6、外用維A酸、果酸等酸類成分，幫助肌膚加強代謝，減少皮脂生成堆積，進而改善出油及油性肌容易產生的粉刺、痘痘等肌膚問題。

5.口服A酸

口服維生素B、A酸可幫助改善出油和抑制皮脂腺，但廖醫師也提醒，口服A酸要在醫師建議下服用，並謹遵醫囑。

廖醫師最後也提醒，油性肌其實是很好的膚質，不僅肌膚的敏感度比較低，且肌膚自身分泌的油脂其實含有很好的修復成分，相當於「天生的」維他命E，對於抗衰老很有益，還能讓肌膚更穩定。所以一味追求讓油皮「變乾」是不正確的，只要肌膚狀況健康，油性肌、乾性肌都是好皮膚。

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