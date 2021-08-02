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13歲奪牌少女的奧運滑板「戰鞋」被搜出　每一雙都太好看又好入手

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記者王則絲／台北報導

「滑板」為本屆東京奧運新增項目之一，其中女子滑板街式賽中，由日本13歲女孩西矢椛奪下金牌，獲外媒盛讚，銀牌由比西矢椛小4個月的巴西女孩李爾（Rayssa Leal）獲得，銅牌則是日本16歲女孩中山楓奈拿下，前三名都是未成年的少女，震撼了奧運的頒獎台，三位滑板好手的「戰鞋」也隨之被搜出，每一雙都太好看了吧！

▲奧運女子滑板前三名戰鞋。（圖／翻攝自IG）

▲奧運女子滑板前三名戰鞋。（圖／翻攝自IG）

▲西矢椛穿著adidas的Matchbreak Super經典板鞋。（圖／翻攝自IG@momiji_nishiya830、官網）

西矢椛圓滾滾的臉頰、笑起來的瞇瞇眼超可愛，雖然還十足是個孩子的樣貌，但她實力可是受到全球一致的肯定，連歐美國家都為她的精湛技巧感到欽佩，瞬間成了網上紅人。西矢椛於奧運比賽上穿著一身寬鬆白裝，腳下則同樣踩著小白鞋做搭配，是來自adidas的Matchbreak Super經典板鞋款，以白底配上前端的米色麂皮，簡單又有質感。

▲奧運女子滑板前三名戰鞋。（圖／翻攝自IG）

▲奧運女子滑板前三名戰鞋。（圖／翻攝自IG）

▲奧運女子滑板前三名戰鞋。（圖／翻攝自IG）

▲李爾選穿Nike SB系列的Shane T鞋款。（圖／翻攝自IG@rayssalealsk8、官網）

同樣僅有13歲的巴西女孩李爾，甚至比西矢椛還小上4個月，為奧運過去85年來最年輕的奪牌選手，她11歲時就已成為巴西冠軍，且曾在2019世錦賽奪得亞軍，實力驚人，纖細身材的李爾，平時喜歡穿著Crop Top搭配運動褲溜滑板，頗有小女人的韻味，奧運比賽當天，她穿著代表國家的黃綠色服裝出場，腳上的戰鞋則是選擇了Nike SB系列的Shane T鞋款，精簡的白鞋款式，搭上粉嫩色調的焦糖底，正好凸顯少女的活力。

▲奧運女子滑板前三名戰鞋。（圖／翻攝自IG）

▲奧運女子滑板前三名戰鞋。（圖／翻攝自IG）

▲中山楓奈穿著Nike SB的Zoom Stefan Janoski Canvas RM鞋款（中山楓奈為上圖左）。（圖／翻攝自IG@funa_nakayama）

奪得銅牌的16歲日本女孩中山楓奈，於比賽場上穿著與西矢椛同樣的隊服，但她穿的是黑褲，並搭配黑色板鞋，為Nike SB的Zoom Stefan Janoski Canvas RM鞋款，極簡的造型最是百搭。以上三位年輕少女的奧運「戰鞋」，通通都超好看、價錢上又好入手！

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關鍵字：

東京奧運, 東奧, 奧運, 滑板, 板鞋, 金牌, 西矢椛, 李爾, Rayssa Leal, 中山楓奈, 13歲

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