拳擊女將黃筱雯確定拿牌！私下氣質「長腿女神」模樣網直呼：超反差

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東京奧運中華隊拳擊女將黃筱雯於1日51公斤量級八強賽中獲勝，以5:0優異成績擊敗賽爾維亞好手Nina Radovanovic，成功晉級四強並確定有獎牌入袋（拳擊比賽不打銅牌戰，落敗者將並列銅牌），場上出拳的畫面太帥氣，讓她逐漸圈粉，不過其實賽場外私下的黃筱雯打扮風格很少女，更經常曬出一雙逆天比例的鉛筆腿，是個十足的氣質長腿女神！

▲台灣拳擊好手黃筱雯成功晉級四強，並確定有獎牌入袋。（圖／體育署提供）



今年23歲的黃筱雯，曾在世錦賽中拿下金牌，並於亞錦賽獲得過銀牌、銅牌，世界排名第三，首次登上奧運殿堂，便一路過關斬將殺進四強，已確定將再為台灣添一面獎牌，且是台灣史上首枚拳擊獎牌，黃筱雯將在8月4日13:00出戰土耳其選手Buse Naz Cakiroglu，令民眾相當振奮。

▲黃筱雯私下裝扮非常氣質漂亮，與賽場上反差很大。（圖／翻攝自IG@__huangwen）



有別於賽場上帥氣揮拳、勇猛的姿態，從黃筱雯的IG可以發現，私下的她完全是個氣質少女，黃筱雯平時較習慣戴眼鏡，感覺特別知性，對穿著打扮也很有一套，簡單的短版上衣、短褲裝扮，透膚襯衫或是洋裝，都是時下流行的少女風裝扮，讓網友直呼：「真的超反差！」、「私下很秀氣」、「台灣的選手一個比一個漂亮。」

▲黃筱雯的私服打扮是個十足的氣質少女。（圖／翻攝自IG@__huangwen）



擁有176公分身高的黃筱雯，身材相當纖細，尤其是一雙鉛筆腿，細長又筆直，她曾Po出過與朋友海邊戲水的美照，那雙傲人長腿的比例超誇張，根本是長腿女神！

▲黃筱雯擁有一雙傲人的逆天長腿！（圖／翻攝自IG@__huangwen）



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