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手搖飲控快看！營養師曝「4大熱量地雷」快避開：加料＝加熱量

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▲▼營養師曝手搖飲4大熱量地雷。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

▲營養師教喝手搖飲注意4細節，幫助降低熱量。（圖／翻攝unsplash、IG@ichi__da）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

台灣人愛喝茶，尤其快速方便、口味眾多的手搖飲更是許多人的夏季最愛，但你知道嗎？常喝手搖飲可能就是你減肥失敗、不停變胖的元兇之一！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出，「糖」是飲料好喝的關鍵，但也因此，在不知不覺中就會喝下非常多熱量，而影響到糖用量的因素有很多，他就列出4大重點，下次喝手搖飲時注意一下調整甜度，盡量避免踩雷。

▲▼營養師曝手搖飲4大熱量地雷。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

1.「半糖」不是半糖

點飲料時別以為點了半糖就少掉一大半糖份，蕭瑋霖表示，有將近61%手搖飲店家標示的半糖，實際上卻是加了7～8分糖，因此建議喝飲料時最好選擇低於半糖的糖度，

2.越酸的飲料糖分越多

酸度越高的飲料，通常接受度會比較差，而為了中和酸度，往往就會加入更多的糖來調整口感，像是含有檸檬汁的飲料含糖量就很高。

▲▼營養師曝手搖飲4大熱量地雷。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

3.加料＝加糖＝加熱量

很多人喝飲料時追求口感，非常喜歡加料，但像是珍珠、椰果、紅豆或芋圓等配料，通常都會加非常多的糖，也就會增加不少熱量。所以蕭瑋霖建議，如果喝飲料想加料，一定要減少糖分，像是改喝微糖或無糖。

4.熱飲含糖量較高

蕭瑋霖指出，當溫度低時，果糖甜度是蔗糖的1.5倍，但果糖的甜度會隨著溫度上升而下降，尤其達到攝氏40度以上時，甜度會低於蔗糖。所以為了讓熱飲的甜度到達原有標準，就會添加更多的糖，常喝熱飲的人別忘了注意這一點。

最後蕭瑋霖也提醒，喝飲料時建議一定要選擇半糖以下的甜度，否則小小一杯飲料就會讓你無形中喝下非常多熱量，他也建議每日攝取總糖量要小於總熱量的10%，若是能控制在5%以下會更好。

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關鍵字：

手搖飲, 飲料, 甜度, 糖分, 熱量, 地雷, 變胖, 營養師, 建議

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