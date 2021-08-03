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LV出「電玩」慶祝創辦人200歲　還有BTS畫的可愛「盒子」佈置櫥窗

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▲LV Louis200。（圖／品牌提供）

▲LV歡慶創辦人Louis Vuitton的200歲誕辰，將有一系列活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）的品牌地位不容分說，今年8月4日，是創辦人Louis Vuitton的200歲誕辰，名為「LOUIS 200」的一系列慶祝活動即將展開，打先鋒的是「LOUIS：The Game」電玩遊戲，以超討喜的Vivienne娃娃為主角，展開精彩冒險，還有品牌大使BTS設計的作品會出現在店面櫥窗，太令人期待。

▲LV Louis200。（圖／品牌提供）

▲LV祭出以可愛的吉祥物Vivienne為主角的電玩遊戲，讓大家來一場冒險。

19世紀初，14歲的Louis Vuitton從家鄉汝拉（Jura），花了兩年的時間、「徒步」400公里，終於到了巴黎，逐步開啟事業，「LOUIS：The Game」遊戲緊扣著這段歷程，玩家要一路翻山越嶺，沿路收集「Monogram蠟燭」逐步闖關，Vivienne也會從基本的行走、奔跑到會攀岩、漂浮，冒險途中解鎖「明信片」，得到關於LV的各種有趣知識，最後抵達慶生地點，完成任務，用「寓教於樂」形容還蠻貼切。

▲LV Louis200。（圖／品牌提供）

▲LV Louis200。（圖／品牌提供）

▲LV Louis200。（圖／品牌提供）

▲遊戲闖關，會解鎖得到明信片，講述關於LV的歷史、包款等各種有趣知識。

「LOUIS：The Game」並結合最新區塊鏈科技，內建NFT（非同質化代幣），且有全球排行榜，可以和朋友或各地玩家互相競爭，更增添刺激程度，8月4日開始就能下載，既然當天是Louis Vuitton的200歲生日，活動自然不僅有打電玩這麼簡單，「名人櫥窗展」也同步展開。

▲LV Louis200。（圖／品牌提供）

▲LV Louis200。（圖／品牌提供）

▲BTS是名人櫥窗展的創作者之一，以50 X 50 X 100公分的盒子為原型，打造精彩作品。

「名人櫥窗展」號召200名藝術家、品牌好友等個領域的高手，運用50 X 50 X 100公分的盒子，創作出獨一無二的作品，盒子大小呼應著1850年代首創的平蓋行李箱尺寸，而參與創作的名人，包括讓人尖叫的韓國天團BTS，他們的作品上，有可愛的鯨魚、螃蟹、胡蘿蔔、Monogram小花等圖案，還簽了團員的名字，非常可愛。

8月4日只是慶祝的開端，接下來還會有小說、紀錄片等等，整個2021下半年，都被「LOUIS 200」企劃圍繞著，歡樂又充滿意義。

▲8月4日開始，可以下載「LOUIS：The Game」電玩遊戲，與Vivienne一起冒險。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, BTS, 防彈少年團, LOUIS200, Vivienne

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