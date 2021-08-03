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玄彬還沒套牢孫藝珍　先設計鑽戒寵粉絲

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▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）

▲周大福與南韓男神玄彬，合作推出周大福「玄彬925」系列。（圖／周大福提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神玄彬和女神孫藝珍於年初認愛，屢屢傳出好事將近，不過在玄彬真正套牢孫藝珍之前，他已對珠寶稍有研究了，他與華人珠寶品牌周大福合作，聯名推出「玄彬925」系列珠寶，當中包括適合日常佩戴的金質項鍊鍊墜、耳環、手鍊以及可作為求婚戒指的單鑽戒，讓人好奇女友孫藝真是否已搶先戴上他設計的珠寶了。

▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）

▲玄彬示範周大福「玄彬925」系列18K白金美鑽項鍊，約22,400元起。

▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）

▲玄彬擺酷臉展示周大福「玄彬925」系列18K白金美鑽項鍊。
 

玄彬以他的人生格言「That’s Life」為靈感，並將生日數字「9」、「25」融入首飾設計，創作9°C高冷系及25°C溫暖系珠寶，他表示：「只要戴上一件珠寶，就能讓當天的心情變得很不一樣，我希望戴上這些珠寶的人，無論什麼季節都有燦爛的一天。」

▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）

▲周大福「玄彬925」系列18K白金美鑽戒指（左），鑽石項鍊。
 

細看「玄彬925」系列，不少作品都加入「HB」元素，正代表他的姓名縮寫，更令人驚喜的是此系列特別打造的T Mark美鑽款式，於美鑽台面正中央以專利技術加上玄彬簽名印記，更添收藏價值，可於專賣店訂製，其他18K金、白金與玫瑰金作品，於品牌網路電商平台銷售。

▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）

▲周大福網路電商品牌限定的「玄彬925」系列18K玫瑰金美鑽項鍊（左）48,400元起，18K金手鍊9,300元起。
 

點睛品則於七夕情人節前夕發表Love Décodé 「愛情密語」系列，分別以船錨與可愛杯子為設計靈感打造鍊墜，前者象徵戀人找到彼此依靠不再浮沉，為船錨造型搭配鑲了小圓鑽的鏤空不規則心形外框；而杯子鍊墜則與「一輩子」做連結，18K玫瑰金杯子由鏤空愛心構成，最中心的愛心鑲有3顆圓鑽放閃。

▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）▲▼ 周大福,點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金鑽石串心之錨吊墜（左）10,200元， 18K玫瑰金鑽石心愛杯子頸鍊20,200元。（圖／點睛品提供）

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關鍵字：

玄彬, 孫藝珍, 周大福, 點睛品

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