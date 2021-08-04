少吃卻瘦不下來　1重點用「吃辣、喝咖啡」提升代謝

▲減肥遇停滯期別失去信心，用幾招提升基礎代謝。（圖／PEXELS、pixabay、unsplash）

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有很多人在疫情期間「宅家減肥」，第一步驟採取少吃，然而剛開始效果顯著，一段時間後就發現「沒這麼有用」，那是因為瘦身需要多管齊下，只採取少吃一定會碰到停滯期，為了不讓自己信心喪失，要趕快進入下一個步驟就是「提高代謝率」，吃辣、喝咖啡都能有幫助，但1個重點一定要做到。

雖然管住了自己的嘴，也感覺到減重似乎有效果，但總是一餐不小心放縱一下，體重馬上就還回來，這樣下去總有一天會信心崩潰，如果遇到減重期，建議用幾個方法「提高基礎代謝率」，讓身體幫你消耗卡路里，也不用怕突如其來的大餐讓你提心弔膽，想著又要重上幾公斤了。

試試辛辣食物

辣椒、胡椒、薑、大蒜、咖哩、芥末等覺刺激的食物，都可以促進血管擴張與出汗，也能幫助代謝率提高，但重點是此類的食材不會是主食，用來搭配的食物也要注意卡路里，或是有些辣椒醬等其實也加進了糖跟加工品調味，反而變地雷。

喝咖啡或茶

相信很多人都有概念，咖啡是指黑咖啡，不是加一堆奶的拿鐵，茶跟咖啡都含有咖啡因，可以利尿與增加基礎代謝，重點在不加糖，黑咖啡一天一到兩杯，不要過量，此外今天若喝一杯黑咖啡，就要喝回兩杯水。

泡熱水澡

已經有英國研究顯示，跑熱水澡有助於提高基礎代謝，原因是因為體溫升高自然可以幫助血液循環，促進排汗，重點在每日泡澡不要超過20分鐘，且水面要低於心臟以下，泡澡泡太久反而容易引發自由基過量，對心血管可能有負面效果。

多喝水

雖然大家都知道多喝水對身體好，但仍有一半的人每天攝取水量不足，喝水可以增加血液容積，提升代謝率跟排毒，重點在養成習慣，不妨用手機定半小時鬧鐘提醒自己喝水，或是想到就來喝一口，不需一次大量喝水，壓力也不會太大。

每餐都吃蛋白質

身體要消化食物，也會消耗熱量，基本上來說，肉類跟蛋白質需要較多能量來代謝，並形成肌肉組織，建議每餐都吃一點點，重點在以攝取白肉如魚類、雞肉為主，不然豆類也可以，要吃紅肉需要有節制，不然壞處大於好處。

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