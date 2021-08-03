小孩才做選擇！BALENCIAGA粉色毛絨、VALENTINO愛心鉚釘包全想要

▲七夕情人節系列單品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

為了七夕情人節，BALENCIAGA（巴黎世家）使出渾身解數，這回將招牌Hourglass 手袋、鴨舌帽等單品搖身一變成為絨毛材質，加上淡粉色系點綴，宛如娃娃般可愛，勢必打動另一半芳心！另外，Valentino也將經典鉚釘包注入巨大紅色愛心，柔中帶剛的模樣簡直夢幻破表了。

▲Balenciaga 本次的七夕系列靈感來自於毛絨玩偶，沙漏包也進化。（圖／品牌提供）

Balenciaga 本次的七夕系列靈感來自於毛絨玩偶和愛的祝福語卡片，因此將經典包款Hourglass 手袋（沙漏包）再進化，延續原本上窄下寬的巴斯克腰線（BASQUE-WAIST）輪廓， 為此加入了絨毛質地遍佈於包身之上，一手拎起仿佛娃娃般可愛，很難以原先的率性包型聯想到一起。

▲心形手拿包、鴨舌帽與連帽衫 。（圖／品牌提供）

除了Hourglass 手袋，另也有柔軟的心形手拿包以及卡夾等小巧尺寸，在粉色毛絨材質的基礎上做變化，勢必攻佔少女心。系列還包括T 恤、連帽衫、襯衫、鴨舌帽及襪子等單品，注入愛心與巴黎世家Logo，是情侶裝的最佳選擇。

▲Valentino七夕限定系列以紅、白色調為主 。（圖／品牌提供）

Valentino也推出七夕限定系列，以紅、白色調為主，將「VALENTINO」字母幻化成愛心發射，融合多樣風格，系列包括男、女裝T恤、襯衫、衛衣、外套以及Valentino Garavani包袋鞋履。當純白鉚釘包遇上了巨大的愛心點綴其中，柔中帶剛的特質無疑擄獲粉絲，同時也有心形大鉚釘裝飾斜背包，包身輪廓直接化作愛心，也是必敗單品之一。

▲Chloé 爆款之一的Kiss Bag推出兩款限量新色， 每色全台限量僅6只。（圖／品牌提供）

此外，Chloé 爆款之一的Kiss Bag（親親包），先前受到台灣第一名媛孫芸芸演繹一炮而紅，這回也推出兩款新色迎接七夕，分別有限量版「極致黑」與「熱戀紅」，搭配同色系霧面處理的唇形提把展現低調美學，且每色全台限量僅6只。