戴資穎好友「依瑟儂」私下行頭超精彩！GUCCI、CHANEL全是心頭好

記者王則絲／台北報導

東京奧運戴資穎對上泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）一戰，精彩至極的比賽成為歷史上的經典，也讓更多人認識了實力堅強的依瑟儂。泰國一姐依瑟儂卸下了賽場上的運動服裝後，私下的她其實相當清新時髦，且還是個「手袋控」， 從IG上可以發現她的行頭很精彩，包括GUCCI、CHANEL、DIOR手袋⋯⋯都是她的心頭好！

先前的史詩級羽球八強戰，讓許多民眾直呼心臟漏拍，惜敗的依瑟儂也不忘展現運動家精神，公開期許小戴贏到最後，兩人亦敵亦友的情誼感動眾人，台灣民眾對於依瑟儂的好感度也大增，許多私下的照片一一露出，讓人發現其實依瑟儂超美！

▲世界羽球好手們聚餐的畫面曝光，許多網友大讚：「依瑟儂超美！」（圖／翻攝自戴資穎IG）



依瑟儂私下喜歡女人味的穿搭，風格多變，舉凡仙氣洋裝、小性感背心、短褲、短裙⋯⋯都是她常見的穿搭單品，瀏覽一回她的IG貼文後還會發現，依瑟儂根本是個「手袋控」！

▲依瑟儂私服中出鏡率最高手袋為GUCCI的GG Marmont手袋。（圖／翻攝自IG@ratchanokmay，以下同）



依瑟儂的手袋收藏相當驚人，囊括了各大精品的夢幻爆款包，像是GUCCI的GG Marmont手袋，出鏡率可說是最高，她擁有藕粉色的掀蓋肩背包，也有一顆白色的相機包，從她愛背的程度就知道有多實用、好搭。

▲依瑟儂手提DIOR托特手袋特別有女人味！



DIOR的超熱賣款Book Tote也是依瑟儂的得意收藏，溫柔的淡粉色提升氣質韻味，提在手上超吸睛；日常走中性穿搭路線時，依瑟儂則喜歡搭配BALENCIAGA的手機包，隨意背在身上就很率性又有個性。若需要大一點的容量，依瑟儂就會選擇LOUIS VUITTON搶翻天的水桶包。

▲爆款LV水桶包當然也是依瑟儂的囊中物。



當然，依瑟儂不可能會錯過每個女孩心中夢幻逸品CHANEL，雖然比起其他手袋她顯得比較少背，但只要一出現在鏡頭中，就會令人眼前一亮。

▲女孩們的夢幻逸品CHANEL Boy手袋。



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