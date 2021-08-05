王淨與「勘吉」在家躺整天喊自律：這個世上唯一能夠影響你的人，就是自己

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

與全台島民一起乖乖宅家防疫兩個多月的王淨，在小暑過後的盛夏，和清晨涼風一同起了個早～微開工！在打好彩燈的純白布幕，她略帶羞怯又不掩水汪汪大眼靈氣般的活力，一走進鏡頭裡，便瞬間入戲了，自由萌生，隨著現場播放她鍾愛的音樂，紛呈屬於王淨Z世代古靈精怪的異想世界。

與萌寵勘吉的自律新生活

在光影和花草營造的畫面裡，每一幀王淨的演繹，都滋生著她獨有的微甜美感，銀鈴般的笑聲恣意蕩漾在空氣裡，而聊起因為疫情關係，她和萌寵米格魯「勘吉」相依寄生在家的時間變多下，連一向不太會訂計劃表的自己，在這段期間「每天晚上睡前，想說先規劃好隔天早上起床後，幾點到幾點做什麼？安排好一天行程，趁此練就為比較有紀律的人。」結果呢？根本沒有一項做到的她，常躺在家裡一整天就過了，而大笑說現階段「我人生很大的一個課題就是自律」。

行事作風總是憑感覺，連表演也是如此的王淨，在期望朝自律目標前進的小小允諾之際，一改螢幕前，給人少女情懷總是詩的形象，樂天派不顧經紀人在旁聽著，逕自一股腦地說，最近在家放縱體重、隨便吃；有一天邊追劇，就不知不覺把一大桶冰淇淋給嗑完了（笑～）直言在吃完沒多久後，就收到微解封要開工的消息，著實BGM響起！

從追劇看書相遇 Soulmate

生活開始逐步回歸如常的王淨，在偷閒的這些日子，免不了也用影集和書籍充實地補了腦，開心推薦一部她在13歲時剛到美國讀書，看過的美劇《追愛總動員》（How I Met Your Mother），劇情講述一位男性在戀愛這一路上跌跌撞撞，最後如何遇到真命天女的故事。王淨進而表示當年在看這部電視劇時，年紀還太小，看不太懂！現在長大再重看後，明白劇中有句台詞大致是說：「我們一直很努力在尋找那個對的人，但是那個對的人又何嘗不是很努力地在往我們的方向前進呢！」所以有很大感觸，「其實兩個相遇的靈魂，都是很努力地在向彼此靠近。」話止於此的王淨，神情略顯落沒說，現在看到剩最後兩集啊～不敢看完，怕會很空虛。

王淨這般「真」的展露她刻在骨子裡的性格，話匣子一開又立即分享最近看的書《阿德勒的自卑與超越》，感悟書裡所說的：「你可以透過一個人的行為，來認識他這個人，因為每一個人在做這個行為決定時，即代表他生命的意義。」意思好比說「我今天很想成爲一個演員的話，那所作所為，就會往這個導向去前進。」

我是還沒膩的演員

長期保有大量閱讀書籍習慣，又以菌菌筆名，身兼女作家身份的王淨，回想起兒時夢想一直在改變，「從最小想要嫁給爸爸，變成要當老師，因為覺得很氣派；長大點，因為社會考第一名，覺得可當律師；到了國中又認為比較適合當小說家，後來又覺得好像可去當編劇。」小女孩從孩提時代，將萌發的純真夢想都想過一遍，但就是沒有想過要做演員，而今以「我是演員」為志業的她，「演戲，算是誤打誤撞的，但做得很快樂！」

短短幾年，王淨演藝花路的發展，大家都有目共睹，對此心存感恩的她說：「像是天上掉下來的禮物吧！真的從沒想過自己會有表演的能力，一路上也接到很多非常喜歡的劇本和角色，還幸運地跟自己很崇拜的演員、導演合作，對我來說都是一種恩賜！」開玩笑說目前還沒演膩的她，在下半年預計有兩部電影《月老》、《瀑布》和一部影集《比悲傷更悲傷的故事》上映播出，令人拭目以待她三種不同樣貌和戲路的精彩詮釋。

往新生命方向去的希望

隨著八月七夕情人節到來，王淨主演的電影《月老》繼七月獲選為韓國富川奇幻影展開幕片，而渴望能在台灣大銀幕上和觀眾朋友見面，這部耗時三年拍攝完成的國片，為導演九把刀改編自他十幾年前所寫的同名愛情小說，故事描述慘遭雷擊而死的阿綸（柯震東 飾）來到陰間，生前記憶轉為空白，便在月老集團徵招下，選擇成為月老新鮮人，與王淨所飾的個性爆衝粉紅女 Pinky 搭檔擔任神職，穿梭在人間與地府間執行任務，見證許多人與人的相愛與牽絆，也遇見阿綸生前的摯愛小咪（宋芸樺 飾），但為了幫助她尋得新姻緣所綁的紅線竟然都一條條被燒毀……

原來，有些事，一萬年也不會變的命中註定？帶有三角戀元素的《月老》，拍出九把刀想要以各種不同有趣的事情體驗，來傳達往生者對於世界的眷戀和不捨之寬容，也展現出愛的價值，希冀影迷們能夠從中獲得療癒和感動，就連身為女主角之一的王淨，也透露《月老》最讓她動容的是對於生跟死的想法有所改觀，「面對死亡，不再覺得可怕！在電影裡，能單純感受到死後的世界，還是很有希望的，因為我們總是還會再遇到！」就像「往生」字面上的意思，是往新的生命方向去，帶來的其實是希望！

愛的價值無論在世與否都可永存

王淨也想起接到能出演 Pinky 這個角色時很開心，「因為有許多人對我的看法，常偏向比較憂鬱、沉悶的狀態；而九把刀卻看到我的不同面向，讓我能幸運地演出 Pinky 這個跟自己個性比較接近，帶點活潑甚至有些反社會人格，很像我和朋友在一起相處的模樣。」談及這部電影拍攝過程都十分愉悅的王淨，雖是第一次和九把刀、柯震東、宋芸樺三人合作，從一開始有點緊張，到最後成為很好很好的朋友，直到殺青那天「以為我已經習慣殺青的感覺了，沒想到那一刻還是意外的沮喪，不只是因為好不容易和大家建立出特別情感，而今就要分開，並要跟角色告別。說再見～對我而言還是滿困難的事！」

只是身為基督徒的王淨，在現實生活中沒有拜過月老的經驗，坦言「我個人沒有特別迷信這些，就覺得靠神仙不如靠自己！」私下也不會幫朋友牽紅線，就怕不小心亂點鴛鴦譜，認為「個人感情、個人處理」，又再悄稍補充說：「嗯！其實我是相信命運的人（笑～）」並小小給了驚喜表示，「目前正在構思一個跟以前的風格不太一樣的愛情故事，探討比較多生死之間的問題，整體會以自己小時候曾經發生過的故事作為發想。」

書寫夢境中的異想世界

笑言自己從2013年出了《芭樂愛情》、2015年發行《蟑螂哲學》就沒再出書，已要江郎才盡的王淨，表明「現在生活被非常多很精彩、豐富的事情填滿了，就不小心忽略掉自己的異想世界。」而在疫情當下宅在家，終於開始動筆寫小說，「但是」笑著說可能十年後才會看到本書問世吧！「不過我很常做一些惡夢，而且畫面感超強烈，彷彿真實身歷其中發生的事；因此想先寫看看自己夢境故事的短篇集，好像滿酷、滿有趣的！」

聊到自己真的就是很難定義的水瓶座，「有時我都搞不太懂自己，一下很活潑開朗，一下又不是很想講話、沒有那麼想交朋友的心情，無固定個性可理解的我，至今演過的角色都有一部分是我吧！」眼前這位腦筋動很快，總是跳耀式思考的風向女子，雖然也會困惑太多選擇，不知道想要什麼？「腦子裡想的，常會有點跟不上自己行為！」但實際上，可是好朋友群裡最佳吐苦水、聊煩惱的傾聽對象，成為他人幸福能量來源的開心果。

而在遇到自己低潮時，已習慣不把不好那面給別人看的王淨，「通常我會在一個人洗澡時短暫崩潰、抒發情緒一下，就會告訴自己：好！就這樣，我沒事了！」在私密空間自我放逐脆弱與負能量，放下走心的自己，即便是伴隨著人氣光環而被放大審視的一言一行，她都學會以自嘲方式帶過，畢竟時間在走、生活要過，「這個世上唯一能夠影響你的人，就是自己；只要保持好自己的中心思想，沒有做錯事或對不起任何人，那就無需在意別人目光和絮語，開心過好自己的生活！」

自然怪萌的可愛力量大

王淨另一部參與演出的電影，則是才於七月底入圍今年威尼斯影展的《瀑布》，為鍾孟宏導演第一部女性電影，劇情簡單描繪她與戲中媽媽賈靜雯的母女故事，同樣讓王淨過足戲癮，「鍾孟宏導演的風格非常不同，算是重新洗掉自己之前對表演的認知，先把我給歸零，再重新上一堂課，對於演技成長頗多。」也讓生長在單親家庭的王淨感觸到，從她的太婆、外婆、媽媽都是自己一個女人身兼多職，獨立扶養孩子長大，「她們這股堅強韌性，對生活的堅持，和為所愛的小孩付出奉獻的強大心臟，都令我很敬佩，是我一直以來的典範和指標。」

早已比同年齡95後女生，熟成於藝界人間打怪磨鍊出女力精神的王淨，想要成為媽媽放心得下的驕傲。當中令她最心有所感的小成就，便是覺得作為演員後，開始廣為人所認識，而能夠藉由這樣的機會，訴說自己的想法跟理念，「譬如我很提倡養寵物，以領養代替購買，還有正視流浪狗的問題，是盡我身為公眾人物該有的社會責任，發揮我的正面影響力感染大眾。」

這番萌力宣言，就是王淨怪可愛的真誠！最後，拿起手邊愛吃的甜食軟糖和巧克力，直往嘴裡塞而靈機一動地又分享說：「我其實滿想要再認養第二隻狗狗或貓咪，但之前帶我兒勘吉去寵物溝通時，牠竟然說不能接受地說：我已經很可愛了，為什麼還要養其牠寵物……」讓在場所有人無不被這對母子倆的對話，逗得樂不可支～笑說愛犬跟她一樣都怪萌的王淨，不像時下認定的那種卡哇伊女孩，但卻很有個人思維態度，想以她非典型的反差萌好奇心，持續在這世界冒險，並理解身邊愛的人與探索各種戲劇角色，同時能擁有一舉一動被觀看的無敵勇氣，幽默看待那些不友善的人事物，每天和跑起來像兔子的呆萌小寶貝勘吉玩味簡單幸福日常就好。未來，若有一段長假可休息，願能出國進修攝影；如此熱愛拍攝的她更自述說她拍得照片常被人認可稱讚，而覺得能透過快門將眼前的東西記錄下，是享受當下最美好的小事！

OFF THE RECORD 理性與感性的總合

始終帶著自在、無畏，微妙介於青澀天真與成熟詩意之間的王淨，嬌小個頭卻有著藏不住的大能量，蓄勢待發，總與人率真交流的她，怪有趣的給大家灑糖，討喜極了！

1.如果妳有顆水晶球可以預測未來，最想預知什麼？

我想要知道全球疫情什麼時候才可以完全結束，大家何時能平平安安、健健康康的……

2.自己是喜歡吃甜點的人嗎？最喜歡吃什麼甜食？

超愛吃甜點的我，各式各樣甜點都可以，磅蛋糕、布丁、司康、起司蛋糕、巧克力餅乾等等什麼都愛，啥都吃！只要是甜的就可以，糖也吃（笑～）

3.一直嘗試在下廚，現在為自己的廚藝評分多少？

我的廚藝一直都是個笑話，但我一直覺得自己很認真在料理上，可是身邊的人都覺得我在開玩笑，所以應該現在廚藝兩、三分左右吧！就是「暗黑料理」哈哈！唯一不會作失敗的菜色是「荷包蛋」；不過之後滿想試著作看看布朗尼，聽說很簡單，可是往往到我手上之後，一切就會變得非常不合理（笑～）

4.近期有什麼令妳覺得心動不已的事？

前陣子待在家太無聊了，就整理家裡以前的東西，看到以前初戀對象送的項鍊和寫的卡片，心就噗通噗通覺得「啊！那時候的愛情好可愛！」

5.熱情與冷靜、理性與感性，自己比較傾向那種情感？

我覺得我很怪，每當發生一件大事或小狀況的當下，都會超級理智，等到一切做完了、結束了，之後隔三天左右，那個感性面才會慢慢被自己給帶出來，所以我可能是感性與理性、熱情與冷靜的綜合體吧！

6.認為談戀愛時，怎樣最幸福？

談戀愛最幸福的就是可以一直崇拜對方！並能成爲讓對方崇拜的人，另一伴也可以一直是自己很嚮往的那個人。

7.覺得自己五官最「萌」的地方是？

嘴巴～啾啾啾！

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