Seiko清爽配色女錶寵她　限量太陽能錶時尚又便利

▲Seiko Lukia 推出七夕情人節錶款，SUT414J1腕錶（左）22,500元、SUT413J1 腕錶19,000元。（圖／周大福提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

想為女友或老婆挑一只每日好搭配的錶款作為七夕情人節禮物，Seiko旗下女錶品牌Lukia已備妥兩款俐落風腕錶，面盤中央若隱若現花瓣壓紋的SUT413J1腕錶，低調展現女人味；另一款SUT414J1腕錶則是夏日的清爽配色，限量300只，皆搭載環保太陽能機芯，在充滿電的狀態下可提供6個月動能，相當便利。

▲Seiko Lukia SUT414J1七夕夏季限量款以夏日大海為主題，22,500元。

Seiko Lukia七夕主打錶均為不鏽鋼鍊帶錶，當中限量款的SUT414J1腕錶以海邊意象為設計靈感，因此於白色面盤上點綴藍色水晶時標與象徵太陽的金色鍍層錶圈，完美演繹出一幅由陽光、海水等元素交織的美好畫面。

▲CITIZEN七夕主打面盤有波紋裝飾的EM0912-84Y腕錶，14,000元。

同為日系品牌的CITIZEN，則於櫻花粉紅金色EM0912-84Y腕錶的天然粉蝶貝面盤上，呈現七夕的浪漫意象，從3時延伸至7時的波紋猶如牛郎織女的鵲橋，也像日本七夕習慣在竹上掛許願籤詩隨風擺動的模樣，小驚喜是7時裝飾小鑽，作為情人節禮物輕易送進心坎裡。

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