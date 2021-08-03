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最近掉髮嚴重要留意！營養師曝「缺鐵症狀」，補鐵搭配「3水果」效果好

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▲▼營養師曝「缺鐵症狀」。（圖／Pexels、Unsplash）

▲最近掉髮量變多，或許和身體缺鐵有關。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近洗頭掉髮嚴重，甚至有時還會心悸喘不過氣嗎？營養師高敏敏在臉書分享，這些徵兆可能是使身體缺鐵的警訊，她提到缺鐵是很多人容易忽略的問題，她列舉「缺鐵8個症狀」，你也有以下困擾嗎？

▲▼營養師曝「缺鐵症狀」。（圖／Pexels、Unsplash）

#疲倦

鐵質是血紅素的成分之一，可幫助紅血球運送氧氣至全身器官，若鐵質不足，身體就沒辦法製造足夠的健康紅血球，將氧氣提供給全身利用，因而容易造成疲勞現象。

#掉髮

缺鐵會導致毛囊得不到充足氧氣、養分，進而掉髮。

#頭暈、頭疼

當體內鐵濃度不足，最先會影響腦部的供氧不足，這時腦部血管會擴張，引發頭痛、頭暈。

#容易寒冷

紅血球缺鐵而無法有效把血氧輸送供應到全身，也會讓人容易發冷、畏寒。

▲▼營養師曝「缺鐵症狀」。（圖／Pexels、Unsplash）

#心悸

鐵可以幫助紅血球運送氧氣，如果缺鐵導致血中氧氣不足，心臟就必須加速工作，打出更多的血液，才能有更多的氧氣被輸送出去，因此就容易產生心悸的狀況。

#容易喘

如果體內鐵不足，就不能正常輸送到氧氣到細胞。所以大腦只能將氧氣充分地輸送到身體「重要」的部位。因此不論怎麼呼吸仍會有缺氧感覺。所以在排除掉疾病的因素下，連平常走路都會喘的話就有可能是身體缺鐵。

#臉色發白

因為血紅蛋白會讓臉色看起來紅潤有氣色，包括嘴唇、下眼皮內側、牙齦等部位，可以檢查這些部位，若比平常淡白許多，就可能是缺鐵的現象。

#舌頭易痛

缺鐵除了讓舌頭較無血色，也會減少紅血球中的肌紅蛋白，這是維持肌肉健康的重要蛋白質。少了肌紅蛋白，你的舌頭會看起來異常平滑，而且因腫脹發炎而疼痛。

▲▼營養師曝「缺鐵症狀」。（圖／Pexels、Unsplash）

若有以上症狀，高敏敏建議從補鐵食物下手，像是紅莧菜、肉類、豬血、鴨血，她更強調若是搭配維生素C一起吃，能幫助吸收更加分，像是芭樂、番茄或是柑橘類都可以。她更提到，缺鐵不僅只是女生的專利，像是發育時期的青少年、男性缺鐵的比例也很高，適時補充鐵質，對人體是很重要的。

▲▼營養師曝「缺鐵症狀」。（圖／翻攝自FB）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

營養師高敏敏, 缺鐵, 補鐵, 食物, 症狀

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