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「小丑女」瑪格羅比勒出超狂S曲線！　香奈兒仙氣褲裝稱霸紅毯

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▲Margot Robbie 。（圖／AP）

▲瑪格羅比 。（圖／AP）

記者鮑璿安／外電報導

女星瑪格羅比（Margot Robbie）以《自殺突擊隊：集結》宣告回歸，日前現身洛杉磯電影首映儀式，她身穿CHANEL（香奈兒）2022 度假系列連身褲裝輕盈步上紅毯，以綁帶設計遍佈胸前，勒出纖細曲線，並以一頭亮眼金髮加持，精緻五官依舊驚艷。

鬼才導演詹姆斯岡恩新作《自殺突擊隊：集結》將於8月5日在台灣上映，此前「小丑女」瑪格羅比現身洛杉磯電影首映，她一頭中分金髮彰顯深邃五官，身穿CHANEL（香奈兒）2022 度假系列連身褲裝亮相，白色的緊身衣材質加上中央的綁帶細節，一路從脖子纏繞至腰間，將她纖細的身材曲線襯托至極，雖然全身包緊緊，依舊有性感韻味。

▲Margot Robbie 。（圖／AP）

▲Margot Robbie身穿香奈兒2022 度假系列連身褲裝 。（圖／AP）

接著以腰鏈與胸前的亮眼珍飾點綴出奢華氣息，下身再運用俐落的白色褲裝以及高跟鞋收尾，瑪格羅比詮釋起來十分有個人特色，且「全身白」出現在紅毯上再顯眼不過，立刻成為全場焦點。

▲▼Margot Robbie 。（圖／AP）

▲Margot Robbie今年4月奧斯卡典禮時還留著齊瀏海髮型 。（圖／AP）

對比今年（2021年）4月奧斯卡金像獎典禮，瑪格羅比穿著香奈兒碎花裙，遍佈的亮銀色碎花細節巧妙增添奢華感，並以微微露背剪裁，使得美背線條一覽無遺，氣質之餘十分中規中矩。不過瑪格羅比當時還留著齊瀏海髮型，似乎將女神光芒遮蓋住，如今更為亮眼。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Margot Robbie, 小丑女, 瑪格羅比, 自殺突擊隊集結

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