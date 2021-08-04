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涼感保潔墊、涼被最低下殺1折！不到千元就可以買回家

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文／C編

想要減少睡眠的燥熱感，除了開冷氣之外，更換涼感的床具也是很好的方法，「Her和她」推出「夏季涼感寢具系列」，不只是有保潔墊，還有涼被可以挑選，價格從588元起跳，非常划算又實用，絕對要入手。

媚格德莉MIGRATORY 日系接觸瞬間涼感冰涼保潔墊（5色任選）

▲床具。（圖／Her）

▲原價4980元、特價588元，點我購買

這款涼感保潔墊有分單人、雙人、加大，可以適用任何一種床型，採用涼感針織表布，涼感升級，效能多50%，躺在上面就可以感受到涼意，直接搭配電風扇就很涼爽，不用開冷氣也可以感受到沁涼效果。

另外，吸濕排汗材質、3D透氣網布，可自動循環不悶熱，不用擔心晚上被熱醒，非常舒適，涼感纖維能持續吸收體熱同時散熱，好眠一整晚。

Betrise 100%萊賽爾天絲涼感鋪棉涼被（5款花色可選）

▲床具。（圖／Her）

▲原價4980元、特價899元，點我購買

涼被採用三明治車縫法，表布與鋪棉布層精緻合成車縫，使棉花可以分布均勻，不會糾結成團，擁有5X6.5尺的獨家加大尺寸，不管是單人、雙人睡覺都可以輕鬆滿足，不只是尺寸加大，100%萊賽爾（天絲）纖維，使用無負擔，而且吸濕排汗，蓋著也不會悶熱，天然環保材質，具濕度調控的功能，優越的觸感加上天然抑菌效果，CP值夠高。

關鍵字：

媚格德莉, Betrise, 床具, 保潔墊, 涼被, Her和她, Her

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