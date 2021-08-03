最容易錯失真愛的3個星座！　究竟是造化弄人還是自食其果？

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茫茫人海中要找到心儀對象、談場戀愛已是件難事，要遇到所謂的真愛，並意識到是真愛、堅持不放棄，更是難上加難，就算幸運擁有命中註定的真愛，因各種因素而失去的遺憾，卻也處處在發生，讓人不禁懷疑到底是造化弄人，還是自食其果？而以下3個星座，正是最容易錯失真愛的類型，彷彿人生中總是在擦身而過。

▲容易錯失真愛的3個星座。（圖／翻攝自IG@jtbc）



＃雙子座

雖然大家都說雙子座花心、喜新厭舊，且雙子座本人大概也不會否認，不過在戀愛中雙子座只要遇上認定的人，便可以走得十分長久，只是他們通常在熱戀期過後，會更需要自己的空間，認為關係穩定的話也不用刻意去維持，反正對方會知道自己的心意，但是這可能會讓另一半心灰意冷，以為感情已走到盡頭而選擇離開，這正是雙子座較留不住真愛的原因之一。

＃牡羊座

牡羊座常見的性格就是愛面子，常常內心澎湃卻硬要裝作無動於衷，當他們遇到真愛時，可能會習慣性先壓抑情感，不會展現出自己可能「更」喜歡對方，然後會從各種角度逐步分析對方究竟是不是值得交付一輩子的人，而這段時間常常會拉得太長，導致對方熱情都散了，所以牡羊座容易錯失真愛，一部分原因可能是理性過頭。

＃天秤座

天秤座的個人魅力十足，基本上身邊總是不乏追求者，所以有時候會顯得較不珍惜戀情，無縫接軌這種事也常常發生，戀愛經驗豐富的天秤座，再談過好幾場戀愛後，不免會拿出來一一比較，才發現原來最愛的那個人早就錯過了。