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G-SHOCK最薄運動錶現身　戴著燃燒卡路里舒適度大增　

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▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK方形經典外觀G-SQUAD纖薄再升級 GBD-200-9腕錶4,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

方形錶是G-SHOCK原創款的經典造型，連運動系列G-SQUAD也加入方錶新成員GBD-200，搭載計步器與手機Bluetooth®藍牙連結功能，錶殼厚度僅15mm，是此系列中最輕薄的款式，讓佩戴舒適度大幅提升，共有黑、藍、黃三色可供選擇，不到5,000元便能入手。

▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GBD-200是兼具防水與耐衝擊的運動系腕錶，4,900元。  

運動風潮盛行，G-SHOCK運動系列G-SQUAD新錶GBD-200是操作簡易的好幫手，可連結智慧型手機，並搭載專屬APP，不僅能計步，亦將跑步距離與時間換算成配速，並同時配有自動圈速功能，以及間隔計時、每圈時間測量與燃燒卡路里計算等功能，夜間使用也相當便利，只需按下大型按鈕即可開啟照明。

▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照） 

▲G-SHOCK藍色款GBD-200-2腕錶，4,900元。

潛水錶更是夏日的熱門款式，Seiko近期與專業潛水教練協會（PADI®）以及 PADI AWARE 基金會合作，協力清理海洋中的垃圾並提倡海洋保育意識的重要性，品牌特別推出兩款聯名潛水錶，分別是「海龜（Turtle）」殼型的SRPG19K1腕錶，以及有稜角分明錶耳、呈現「武士（Samurai）」殼型的SRPG21K1腕錶，兩款錶的面盤皆以立體壓印象徵地球的經緯線裝飾，點出對地球環境的關懷。

▲▼ G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照） 

▲Seiko Prospex與PADI潛水教練專業協會聯名錶款SRPG19K1，以「海龜」為基礎殼型設計，20,500元。

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關鍵字：

G-SHOCK, SEIKO

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