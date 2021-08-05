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CK One夏季限量淡香水2100元→799元！檸檬、西瓜好沁心　男女都能用

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文／C編

夏季到來，清爽感的香氣最受到人歡迎，「Her和她」推出「CK one Summer 中性淡香水」，原價2100元、特價799元，不管是男生還是女生都可以使用的味道，可以為夏日帶來一絲清新氣息，送禮自用都合適，七夕情人節將至，買來與另一半共用也很甜蜜。

▼ ▼ ▼點圖搶超低價▼ ▼ ▼

▲CK,CALVIN KLEIN,卡文克萊,香水,Her和她。（圖／Her、pexels）

▲CK one Summer 中性淡香水，原價2100元、特價799元，點我購買

2021夏季限量版的CK one Summer 中性淡香水，是很適合男女的柑橘清新調，前味以葡萄柚、梅爾檸檬帶出清新爽朗的質感，就像是站在海邊，感受到迎面吹來的海風那樣清新、帶點鹹味，接著尤加利樹、西瓜、大黃的涼感注入，為這股海風增添了不少涼意，同時帶著清爽的青草氣息。

▲CK,CALVIN KLEIN,卡文克萊,香水,Her和她。（圖／Her、pexels）

▲夏季就是需要一點香氣。（圖／pexels）

最後一抹龍涎香的味道搭配黃金木、桃子皮，為這清涼的香氣更添悠長餘韻，不過於濃厚的尾韻，造就了CK one Summer中性淡香水，讓整個夏季都有美好氣味。

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▲CK,CALVIN KLEIN,卡文克萊,香水,Her和她。（圖／Her、pexels）

▲CK one Summer 中性淡香水，原價2100元、特價799元，點我購買

致敬經典指標的ck one瓶身，2021 ck one Summer 中性淡香水採用超飽和色調設計，瓶身上以充滿活力的藍、綠，傳達出清新涼爽的時尚藝術感，Summer一字印在瓶身背面，以穿透感呈現扭曲的字體，讓人臉想到夏日炎炎的迷幻沉醉。

關鍵字：

CK, CALVIN KLEIN, 卡文克萊, 香水, Her和她

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