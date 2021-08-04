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戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和

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記者李薇／綜合報導

雖然受到疫情的影響，出門都要戴著口罩，但是很多上班族上班依舊是要化妝，《ET FASHION》也盤點三款最近推出的厲害唇彩，其中蘭蔻全新的唇露不容易掉色，身為唇彩控絕對要必追的唇彩單品，就在這一篇！

▲蘭蔻,16 brand,Milani,唇膏,唇釉,唇露,彩妝。（圖／品牌提供）

1.LANCOME 絕對完美柔霧唇露

蘭蔻全新推出的絕對完美柔霧唇露，擁有輕盈水潤的質地，唇露狀的水感一抹就擁有顯色飽滿的唇色，完全不用擔心無法顯露出完美的色澤，重點是塗抹在唇上一點都不會有存在感，讓人用過就回不去一般唇膏，嬌小又迷你的外型放進小廢包裡面剛剛好，精緻又可愛。

▲蘭蔻,16 brand,Milani,唇膏,唇釉,唇露,彩妝。（圖／品牌提供）

2.16 brand 甜蜜之吻果凍唇釉

添加麥盧卡蜂蜜、蜜桃萃取保濕配方，能立即滋養乾燥唇紋，並含有海洋膠原蛋白配方，有如敷上一層唇部保濕面膜，並搭載溫和豐唇技術及超好上手的S型刷頭設計，特殊質地在上唇後停留1-2分鐘，隨即轉化為薄透的「水光保仙膜」，清新透明就像果凍一般的鏡面光澤，不沾印、不掉色。

▲蘭蔻,16 brand,Milani,唇膏,唇釉,唇露,彩妝。（圖／品牌提供）

3.Milani 戀戀玩色水唇膏

來自美國LA高人氣開架彩妝品牌Milani把加州的夏季豔陽帶來台灣了，全新上市「戀戀玩色水唇膏」，以85%滋養油X 6款熱情繽紛炎夏色選，深度滋潤唇部、徹底解放口罩下的熱情唇色！

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關鍵字：

蘭蔻, 16 brand, Milani, 唇膏, 唇釉, 唇露, 彩妝

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