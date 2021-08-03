可愛破表！美妝聯名最強潮流小熊，超Q鑰匙圈只送不賣

▲聯名Q版鑰匙圈只送不賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝保養一波接一波，，d program敏感話題首度與最強潮流小熊攜手推出5款水乳，夏日最強防曬祭出超可愛皮卡丘限定版，就連LINE FRIENDS也躍上薇佳洗顏霜，這回荷包肯定守不住！

▲敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組，1組，2,400-2,700元。

來自日本的d program敏感話題首度與最強潮流小熊「BE@RBRICK」攜手合作，推出以美肌益生保養系列為主的「敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組」。全系列針對不同肌膚狀況共推出5款水乳，搭配5隻不同顏色的BE@RBRICK聯名Q版鑰匙圈，限定組合只送不賣。

▲SHISEIDO 安耐曬 金鑽高效防曬露 A 3X 皮卡丘限定版，60ml，950元。

堪稱地表超強防曬的安耐曬，推出皮卡丘限定版，光是可愛模樣就讓人受不了，背面兩款尾巴還能讓你一秒表示你是閃電尾男孩還是心電尾女孩。金鑽高效防曬露主打全天長效防禦，清爽乳液質地，肌膚上推開潤澤不泛白，超防水耐汗更有超強高耐摩力，夏日外出遊玩一瓶搞定

▲薇佳 超萌熊大x兔兔x莎莉 好友洗顏分享禮盒，650元。

薇佳這次也攜手LINE FRIENDS推出「好友洗顏分享禮盒」，買一送三的微晶3D全能洗顏霜限定組，內含30%高濃度的綿密胺基酸泡沫，輕鬆就能洗出頑固粉刺，即使疫情在家不上妝，清潔還是要顧好喔！

►星・變美／廖思惟「佛系護髮」有一套，吹八分乾夾起秀髮更柔軟