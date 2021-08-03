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東奧最多金牌得主傲秀歐米茄金錶　娶回美嬌娘根本人生勝利組

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▲▼ Caeleb Dressel 。（圖／公關照）

▲此次東奧奪下5面游泳金牌的凱勒布德萊賽爾，成為歐米茄新任形象大使。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奪得本屆東京奧運會5面游泳金牌、目前累積金牌數最多的美國24歲泳將凱勒布德萊賽爾（Caeleb Dressel），在比賽結束之後，造訪擔任奧運官方時計的歐米茄（OMEGA）展示間，他加入游泳前輩麥可菲爾普斯行列，成為歐米茄形象大使，被問到感想時，他說：「我感到誠惶誠恐。這是一家偉大品牌，而精準計時是如此重要。差了百分之一秒就能讓你的最終成績截然不同。」

▲▼ Caeleb Dressel 。（圖／公關照）

▲凱勒布德萊賽爾被譽為「游泳機器」，稱霸東奧泳池。

凱勒布德萊賽爾在東奧創下的佳績，著實令人敬佩，他稱霸男子100米蝶式、男子100米自由式、男子50米自由式、男子4x100米混合式接力與男子4x100米自由式接力，當中100米蝶式更刷新自己創下的世界紀錄，被譽為「游泳機器」。

▲▼ Caeleb Dressel 。（圖／公關照） 

▲歐米茄海馬潛水300米同軸擒縱44毫米大師天文台計時腕錶是凱勒布德萊賽爾最愛的錶款，他另搭NATO錶帶，326,000元。

結束奧運比賽後，凱勒布德萊賽爾心情輕鬆不少，透露最愛戴精鋼與18K金材質的歐米茄海馬300 米同軸擒縱大師天文台計時碼錶，他表示：「我是在夏威夷拿到這只錶。我通常不選擇海軍藍，但這只錶彷彿大聲召喚著我。我必須擁有它因為我真的很喜歡黃金。」

▲▼ Caeleb Dressel IG 。（圖／翻攝

▲凱勒布德萊賽爾今年情人節迎娶美嬌娘。（圖／翻攝Caelebdressel IG）

凱勒布德萊賽爾的傲人成績不僅受精品品牌矚目，他也代言知名巧克力品牌Reese’s；更令粉絲羨慕的是他的家庭生活也相當圓滿，今年情人節娶回美嬌娘，但結婚儀式前他沒忘了每天的例行公事—游泳。

▲▼ Caeleb Dressel IG 。（圖／翻攝

▲凱勒布德萊賽爾也代言巧克力品牌Reese’s。（圖／翻攝Caelebdressel IG）

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關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, 東奧, 金牌, 凱勒布德萊賽爾, Caeleb Dressel

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