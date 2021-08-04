營養師解密「蔬果579」真正含義！3族群吃「這樣吃」才夠

▲新鮮蔬果富含纖維質及各種營養素，對健康、養顏美容都有益。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

大家都知道新鮮蔬菜水果不僅含有豐富纖維質，可促進腸道蠕動，幫助消化、排便順暢，也含有許多維生素、微量元素，多吃蔬果有益身體健康，那蔬果到底要吃多少才夠？或許你也聽說過「蔬果579」，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示常聽到有人以為「蔬果579」是每天要吃5～9種蔬果，但其實579指的並不是蔬果種類，到底是什麼意思，快來聽聽營養師怎麼說。

蕭瑋霖指出，所謂的「蔬果579」指的並不是種類，而是每天要吃到的份量，其中579的意涵是包含以下3個部分：

1.小孩（小於12歲），建議每天要吃3份蔬菜，2份水果，加起來就是5。

2.女性見字每天要吃4份蔬菜，3份水果，加起來就是7。

3.男性，每天要吃5份蔬菜，4份水果，加起來就是9。

也就是小孩5份、女性7份、男性9份，才是蔬果579的由來。

而針對蔬果的份量估量，蕭瑋霖表示最簡單的方法就是利用碗來計算，在蔬菜的部分，半碗熟的蔬菜為一份，生蔬菜則以100g為一份，但蕭瑋霖建議還是以熟的蔬菜來計算比較好；而水果則是以碗裝8分滿為一份，也相當於一個拳頭大小。

蕭瑋霖最後也提醒，蔬果富含膳食纖維、維生素、礦物質及植化素，對人體健康非常好，每天一定要吃足夠，像是許多深綠色蔬菜、水果都含有維生素C，除了能抗氧化外，還能幫助膠原蛋白形成，也能幫助傷口癒合，不僅跟健康有關，也能幫助美顏肌膚。

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