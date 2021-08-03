IG新功能解鎖！限動字縮得再小都看得見　聊天室竟可以換背景了

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Instagram近期更新版本又新增了幾項新功能，其中較顯眼的改變是將限時動態也加入了「翻譯年糕」功能，往後不只是貼文的文字，連限時動態的文字都能即時翻譯，追蹤外國明星們就不怕看不懂他們打的字了！同時因翻譯年糕能顯示動態中的文字，所以就算別人故意把字縮得超級小，也能看得見，此外，現在私訊聊天室也可以換背景了！

＃限時動態新增「翻譯年糕」功能

先前僅有貼文的部分有翻譯年糕功能，這次IG更新，將限時動態也新增了翻譯年糕，就位於左上角Po文者帳號下面，以後看到追蹤的外國明星們，不管是打英文的、打韓文的、打日文的⋯⋯都能一鍵翻譯出來，當然準確度還是有限的。

▲有追蹤外國偶像、網紅的人，只要使用翻譯年糕，以後就不怕看不懂人家打什麼了。（圖／翻攝自IG截圖）



此外，有些人想抒發心情卻不想太露骨時，會喜歡把字縮得非常小，故意讓大家看不清楚，現在面對這類型限時動態，只要使用「翻譯年糕」不管字再小都能直接顯示！如果你是喜歡這樣發動態的人就要注意了，記得現在開始大家都看得到你打什麼了喔。

▲遇到字縮得太小、與背景融合而看不清楚的情況，靠翻譯年糕也能破解了！（圖／翻攝自IG截圖）



＃限時動態拍攝新增「超廣角」功能

限時動態拍攝在這次更新帶來了「超廣角」功能，適用於後置鏡頭，以及本就支援廣角鏡頭的手機，使用方式很簡單，只要用兩隻手指在畫面上滑出「縮小」的指令，原本鏡頭外的部分就會拉進畫面，圖中可以看到以同個位置拍攝，「一般」與「超廣角」差很多，還有些微魚眼的效果。

▲限時動態新增「超廣角」拍攝功能。（圖／翻攝自IG截圖）



＃聊天室可以換背景主題

雖然聊天APP很多，但很多人也喜歡在IG上直接開聊，對於關係比較親近的朋友當然會想要特別一點，現在IG的私訊聊天室裡就可以更換背景主題了，不過目前只有IG提供的33種主題可更換，或許未來功能還會再精進，另外，要注意的是，更換主題是雙方的手機畫面會一起更改。

▲IG私訊聊天室中點選右上角「i」圖案後，點選主題，就會出現選擇列表。（圖／翻攝自IG截圖）