fb ig video ETtoday search mobile

髮根出油扁塌有解！乾洗髮使用要注意，「流汗後」先不要用

>

▲▼乾洗髮盤點 。（圖／品牌提供）

▲夏日頭皮出油導致髮根容易扁塌。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

細軟髮除了會讓人有髮量少的錯覺，髮根也比其他髮質更容易扁塌。夏季髮絲塌陷的速度倍增，一踏出家門，感覺整個型都沒了！正確使用乾洗髮，髮絲再也不脫妝，髮根蓬鬆站起來！

#如何正確使用乾洗髮

使用前搖勻，建議將頭髮以梳子分區，距離10-15公分噴灑髮根處，以手指伸入撥鬆，幫助粉末均勻吸附油脂。分層噴灑至髮中及髮尾，增加豐厚髮量感定型。

▲▼乾洗髮盤點 。（圖／品牌提供）

#最佳使用時機

建議可於潔髮吹乾髮絲後使用，打造蓬鬆的造型；也可以於頭髮扁塌或沒洗頭時使用，讓髮絲回覆到豐盈狀態。盛夏出門前，噴上薄薄一層，幫助蓬鬆髮根並使髮量視覺增加，創造完美柔霧感。 

#乾洗髮注意事項

不建議於濕髮上使用，除了會影響乾洗髮效果外，可能會造成毛孔堵塞問題。需確保髮絲及頭皮處於乾燥的狀態，若流汗後也建議先以紙巾或毛巾拭乾汗水後稍待三分鐘後再使用乾洗髮。

▲▼乾洗髮盤點 。（圖／品牌提供）
▲ORIBE 不可一世 乾洗髮 286ml，1,560元。

吸收頭皮的油脂和頭髮上雜質髒污的堆積，舒緩頭皮外，也能增加頭髮蓬鬆感。含有芹菜籽萃取、沒藥萃取和薫衣草與洋甘菊精華，滋養並強韌乾燥受損的髮絲還可為頭皮補充水分。

▲▼乾洗髮盤點 。（圖／品牌提供）

▲KMS 玩髮清新髮霧，250ml，880元。

超霧質感，24小時清爽不出油，特殊「米粉」配方，粉末輕盈，不會阻塞毛孔，易清洗、不殘留吸附油脂。

▲▼乾洗髮盤點 。（圖／品牌提供）

▲Goldwell Dualsenses 量感乾洗髮，250ml，560元。

全系列注入豐量米蛋白，極速吸附頭皮及頭髮髒污，立即修護且豐盈髮絲，使秀髮回復清爽、蓬鬆狀態。

▲▼乾洗髮盤點 。（圖／品牌提供）

歐舒丹 草本淨涼乾洗髮，80ml，880元。

以5種植物精華油配方及歐薄荷精華油、天然草本醋等天然植萃活性成分為基底，97%天然安心成分不含矽靈，能快速吸收頭皮髒污及多餘油脂，杜絕條碼瀏海及惱人油頭。

►可愛破表！美妝聯名最強潮流小熊，超Q鑰匙圈只送不賣

關鍵字：

乾洗髮, 夏日, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤

東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤

戴資穎好友「依瑟儂」私下行頭超精彩！GUCCI、CHANEL全是心頭好

戴資穎好友「依瑟儂」私下行頭超精彩！GUCCI、CHANEL全是心頭好

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

12星座8月運勢！金牛堅持住佛系態度、獨立水瓶合群一點跟著大家走 拳擊女將黃筱雯確定拿牌！私下氣質「長腿女神」模樣網直呼：超反差 比168更容易！營養師教「52瘦身法」　更容易做到還能養易瘦體質 香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」 PUMA激殺1.2折！機能服7件才2980元　吸濕排汗超好穿 LV出「電玩」慶祝創辦人200歲　還有BTS畫的可愛「盒子」佈置櫥窗 手搖飲控快看！營養師曝「4大熱量地雷」快避開：加料＝加熱量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面