髮根出油扁塌有解！乾洗髮使用要注意，「流汗後」先不要用

▲夏日頭皮出油導致髮根容易扁塌。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

細軟髮除了會讓人有髮量少的錯覺，髮根也比其他髮質更容易扁塌。夏季髮絲塌陷的速度倍增，一踏出家門，感覺整個型都沒了！正確使用乾洗髮，髮絲再也不脫妝，髮根蓬鬆站起來！

#如何正確使用乾洗髮

使用前搖勻，建議將頭髮以梳子分區，距離10-15公分噴灑髮根處，以手指伸入撥鬆，幫助粉末均勻吸附油脂。分層噴灑至髮中及髮尾，增加豐厚髮量感定型。

#最佳使用時機

建議可於潔髮吹乾髮絲後使用，打造蓬鬆的造型；也可以於頭髮扁塌或沒洗頭時使用，讓髮絲回覆到豐盈狀態。盛夏出門前，噴上薄薄一層，幫助蓬鬆髮根並使髮量視覺增加，創造完美柔霧感。

#乾洗髮注意事項

不建議於濕髮上使用，除了會影響乾洗髮效果外，可能會造成毛孔堵塞問題。需確保髮絲及頭皮處於乾燥的狀態，若流汗後也建議先以紙巾或毛巾拭乾汗水後稍待三分鐘後再使用乾洗髮。



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吸收頭皮的油脂和頭髮上雜質髒污的堆積，舒緩頭皮外，也能增加頭髮蓬鬆感。含有芹菜籽萃取、沒藥萃取和薫衣草與洋甘菊精華，滋養並強韌乾燥受損的髮絲還可為頭皮補充水分。

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