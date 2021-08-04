男神楊勇緯天秤上榜！「最有運動細胞」星座Top 3 　第一名根本逆天

編輯／Ann

全民都在瘋東京奧運，看著選手在賽場上發光發熱，台下觀眾也跟著沸騰，但選手們過人的運動細胞可不是常有，除了後天的堅持不懈，有些個性上的潛質早就默默註定，現在就從星座角度來分析，公開「最有運動細胞的星座」Top 3 ！

Top 3 水瓶座

▲「台灣蝶王」王冠閎是水瓶座。（圖／路透）

水瓶座擠進排行榜讓許多人都意外，其實瓶子的運動細胞可是一流，像是本次東奧出戰的「台灣蝶王」王冠閎、柔道高手連珍羚以及桌球選手鄭怡靜都是水瓶座。其實水瓶座非常擅長團體運動，由於與眾不同的思維模式，可以幫助他們在賽場上脫穎而出，所以水瓶非常適合運動，只要找對戰場就對了。

Top 2 天秤座

▲柔道奧運銀牌楊勇緯。（圖／林敬旻攝）

天秤座有種過人潛質，就是想要做的事情一定要做到最好，有極高的耐性以及韌性，字典裡絕對沒有半途而廢四字，藉此表現在運動上再適合不過，而大家熟悉的天秤座選手就屬「柔道男神」楊勇緯了。天秤座屬於平時低調但一鳴驚人的類型，累積許久的爆發力會在場上爆發，讓大家十分期待他們的表現。

Top 1 射手座

▲郭婞淳 。（圖／路透）

冠軍就是射手座，其實射手座天生就耐力驚人，比較好動活潑，但相對而言也運動細胞發達，可以成就凡人無法達到的成就，像是本屆東奧59公斤級金牌舉重選手郭婞淳就是射手座，因此千萬不能小看他們的潛力和毅力，能夠從團隊當中一舉取得勝利，絕對是運動場上的王者。

►冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 射手超難駕馭



►「絕不主動聯絡」的佛系星座Top 3 ！ 水瓶傲嬌、冠軍跌破眼鏡



►「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

