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東奧壓軸登場！「空手道精靈」文姿云外型神似鍾瑶　走秀模樣網戀愛了

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▲▼文姿云 。（圖／體育署提供）

▲空手道精靈文姿云 。（圖／體育署提供）

記者鮑璿安／台北報導

有台灣「空手道精靈」稱號的選手文姿云，將於8月5日參加東奧女子55公斤級對打，雖賽程較晚，但依舊備受外界矚目，因她拿過兩面亞運金牌是本次奪冠熱門，且文姿云外型亮眼神似女星鍾瑶，一雙逆天長腿藏不住，更有網友翻出她過去走上伸展台的畫面，專業架勢絲毫不輸給模特兒。

▲鍾瑶、文姿云 。（圖／翻攝自IG）

▲文姿云（左）外型亮眼神似女星鍾瑶 。（圖／體育署提供、翻攝自鍾瑶IG）

▲▼文姿云 。（圖／翻攝自IG）

▲文姿云穿著東奧中華代表團進場服步上伸展台。（圖／翻攝自IG）

因賽程較晚，文姿云7月31日才從台灣出發備戰，但她擁有世界排名第二、兩面亞運金牌的亮眼成績，仍是本次東奧奪冠熱門。除此之外，文姿云亮眼外型早就受到矚目，身高165cm的她擁有一雙大長腿，去年（2020年）7月更曾受邀演繹台灣設計師周裕穎操刀的東奧中華代表團進場服，為此步上伸展台，文姿云穿上幹練的梅花窗花西裝外套，展現與賽場上截然不同的面貌。

文姿云還驕傲自封為「運動員走秀的前輩」，其實一點也不誇張，因為文姿云早在2019年就已經登上台北時裝周展示周裕穎服飾，以拼接透視裙秀出長腿，專業架勢絲毫不輸人，優越的身材順勢比例脫穎而出。

▲▼文姿云 。（圖／翻攝自IG）

▲▼文姿云 。（圖／翻攝自IG）

▲文姿云私下模樣也很亮眼。（圖／翻攝自IG）

其實文姿云私下也是愛美小女孩，同樣喜歡拍美照PO上IG，時尚行頭也不少，像是入手了COACH與藝術家 Jean-Michel Basquiat 聯名打造的童趣塗鴉手提托特包，連超夯的LOUIS VUITTON（LV）三合一手袋也有，可愛少女心與賽場上的霸氣表現形成反差萌，網友們也紛紛直呼：「已經戀愛了」、「想被踢」、「太有仙氣了吧」。

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關鍵字：

東奧, 東京奧運, 文姿云, 空手道

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