IKEA推出高顏值「茶几式空氣清淨機」　二合一CP值太高了吧！

編輯／JJ

生活在都市中的人們，不只因為地價貴、房子貴，一點空間都捨不得浪費，還要忍受糟糕的空氣品質，想必是許多人共通的困擾吧？最近IKEA預告即將推出一款「茶几式空氣清淨機」便引起了廣大民眾的關注，將茶几與空氣清淨機「二合一」呈現，外型簡約顏值高，省空間又超實用，CP值超高！

▲IKEA宣布將推出「茶几式空氣清淨機」。（圖／翻攝自IKEA，以下同）



家具與家電本就是組成居家空間的要角，擁有密不可分的關係，IKEA除了家具之外，也逐漸跨足了小家電市場，這回即將推出的「茶几式空氣清淨機」，將名為「Starkvind」，說是「茶几」加上「空氣清淨機」，倒不如說是把空氣清淨機製作成了茶几的樣子。

▲IKEA「Starkvind」系列能輕鬆融入各種居家風格。



「Starkvind」系列分為可獨立使用的空氣清淨機，與設計成邊桌、茶几模樣的空氣清淨機款式，茶几款式以圓形、四腳的樣貌呈現，簡約外型能輕易融入各種居家風格，操作鈕與過濾孔洞則在側邊，不特別注意的話，幾乎不會發現這是一台空氣清淨機！總共推出原木色調的黑、白兩種顏色選擇。

▲共推出兩款顏色選擇。



功能部分，標榜能阻擋灰塵，以及99.5%比例小於2.5微米大小的粉塵、花粉，並能吸收甲醛與異味，風扇有提供5段風速或是設定自動調節，還可搭配IKEA TRÅDFRI系列智慧家庭控制器配件使用，就能從手機上進行操作，雖然更厲害的空氣清淨機比比皆是，但是這款新品已形成了很大話題性。獨立式Starkvind定價為129美元，茶几式Starkvind則為189美元，將在10月份於美國上市，屆時台灣是否會一起發售，還有待官方公佈。

▲獨立式IKEA Starkvind。

【更多高顏值空氣清淨機】

ONE amadana 薄型空氣清淨機



超薄型設計，不佔空間，視覺上相當清爽，上方提把還可以方便移動。

德國百靈Braun SensorAir空氣清淨機



簡約的長方形體型，加上下方鏤空設計的椅腳，頗有未來、科技感，擺放在家中很美觀。

Dyson Pure Cool™ 二合一涼風智慧空氣清淨機

