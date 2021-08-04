fb ig video ETtoday search mobile

IKEA推出高顏值「茶几式空氣清淨機」　二合一CP值太高了吧！

>

編輯／JJ

生活在都市中的人們，不只因為地價貴、房子貴，一點空間都捨不得浪費，還要忍受糟糕的空氣品質，想必是許多人共通的困擾吧？最近IKEA預告即將推出一款「茶几式空氣清淨機」便引起了廣大民眾的關注，將茶几與空氣清淨機「二合一」呈現，外型簡約顏值高，省空間又超實用，CP值超高！

▲IKEA茶几式空氣清淨機。（圖／翻攝自IKEA）

▲IKEA宣布將推出「茶几式空氣清淨機」。（圖／翻攝自IKEA，以下同）

家具與家電本就是組成居家空間的要角，擁有密不可分的關係，IKEA除了家具之外，也逐漸跨足了小家電市場，這回即將推出的「茶几式空氣清淨機」，將名為「Starkvind」，說是「茶几」加上「空氣清淨機」，倒不如說是把空氣清淨機製作成了茶几的樣子。

▲IKEA茶几式空氣清淨機。（圖／翻攝自IKEA）

▲IKEA「Starkvind」系列能輕鬆融入各種居家風格。

「Starkvind」系列分為可獨立使用的空氣清淨機，與設計成邊桌、茶几模樣的空氣清淨機款式，茶几款式以圓形、四腳的樣貌呈現，簡約外型能輕易融入各種居家風格，操作鈕與過濾孔洞則在側邊，不特別注意的話，幾乎不會發現這是一台空氣清淨機！總共推出原木色調的黑、白兩種顏色選擇。

▲IKEA茶几式空氣清淨機。（圖／翻攝自IKEA）

▲共推出兩款顏色選擇。

功能部分，標榜能阻擋灰塵，以及99.5%比例小於2.5微米大小的粉塵、花粉，並能吸收甲醛與異味，風扇有提供5段風速或是設定自動調節，還可搭配IKEA TRÅDFRI系列智慧家庭控制器配件使用，就能從手機上進行操作，雖然更厲害的空氣清淨機比比皆是，但是這款新品已形成了很大話題性。獨立式Starkvind定價為129美元，茶几式Starkvind則為189美元，將在10月份於美國上市，屆時台灣是否會一起發售，還有待官方公佈。

▲IKEA茶几式空氣清淨機。（圖／翻攝自IKEA）

▲獨立式IKEA Starkvind。

【更多高顏值空氣清淨機】

ONE amadana 薄型空氣清淨機

超薄型設計，不佔空間，視覺上相當清爽，上方提把還可以方便移動。

▲空氣清淨機。（圖／翻攝自官網）

德國百靈Braun SensorAir空氣清淨機

簡約的長方形體型，加上下方鏤空設計的椅腳，頗有未來、科技感，擺放在家中很美觀。

▲空氣清淨機。（圖／翻攝自官網）

Dyson Pure Cool™ 二合一涼風智慧空氣清淨機

▲空氣清淨機。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：

IKEA, 茶几式空氣清淨機, 空氣清淨機, 茶几, 邊桌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

「3星座」看似好追其實超難撩，天秤假裝配合、雙魚就看顏值

「3星座」看似好追其實超難撩，天秤假裝配合、雙魚就看顏值

超簡單「一週整理法」每天只要15分鐘！輕鬆斷捨離擁有簡約生活

超簡單「一週整理法」每天只要15分鐘！輕鬆斷捨離擁有簡約生活

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

IG新功能解鎖！限動字縮得再小都看得見　聊天室竟可以換背景了 戴資穎好友「依瑟儂」私下行頭超精彩！GUCCI、CHANEL全是心頭好 男神楊勇緯天秤上榜！「最有運動細胞」星座Top 3 　第一名根本逆天 超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派 東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤 最容易錯失真愛的3個星座！　究竟是造化弄人還是自食其果？ 拳擊女將黃筱雯確定拿牌！私下氣質「長腿女神」模樣網直呼：超反差

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面