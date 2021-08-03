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七夕限定美妝快搶！嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5、DARPHIN鮮花禮盒附宅配

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記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

一年一度的七夕情人節即將到來，不少美妝品牌都推出限定美妝或禮盒包裝，甚至還有優惠活動或刻字服務，像是嬌蘭推出超奢華的紅絲絨禮盒，DARPHIN也首次推出七夕限定花禮禮盒，不管是要買來送女友、老婆浪漫一下，或是愛美女生買來犒賞自己，快把握機會搶起來。

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲限量紅寶之吻高訂紅絲絨禮盒及法式絲絨化妝包。

法國嬌蘭除了8月剛推出的全新重量級唇彩「紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏」引起討論熱潮外，更同步推出限量「紅寶之吻高訂紅絲絨禮盒」、「法式絲絨化妝包」及一系列七夕滿額贈好禮，官網下訂紅寶之吻唇膏更能享獨家刻字服務，不管是七夕送禮或買來收藏都很可以。

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，NT$1,160；限量紅寶之吻高訂唇膏彩殼，NT$1,350。

即日起～8/14，凡購買4組紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，即可獲贈限量紅寶之吻法式紅絲絨禮盒、法式絲絨化妝包、皇家蜂王乳蜜露40ml、全新升級皇家蜂王乳平衡油3G 5ml及恆時微霧純萃粉底液00N 5ml，一次獲得時尚5件組好禮。

即日起～8/14，凡於嬌蘭官方線上旗艦店購買1組紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏（唇膏＋彩殼），即可獲贈「紅寶之吻黑絲絨唇膏袋」；購買2組紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，即可獲贈花草水語陽光甜橘淡香水7.5ml」與「嬌蘭編織風化妝包。

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲官網下訂紅寶之吻唇膏還能享有獨家刻字服務。

此外，嬌蘭官網也推出七夕滿額贈好禮活動，即日起至8/14，於官網買任一保養系列（不限金額），即可獲贈紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏體驗禮；於官網消費滿NT$3,600，即可獲贈「隨身美妍三件禮」；於官網消費滿NT$4,000即贈內含法式絲絨化妝包及嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G(5ml)的「紅漾美肌二件禮」。

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 七夕限定粉愛禮，優惠NT$6,300。

除了嬌蘭，法國頂級芳療品牌DARPHIN今年也首度為七夕情人節推出限時限定禮盒「七夕限定粉愛禮」，內含DARPHIN明星商品「療癒小粉紅」全效舒緩精華液50ml及全新上市的「小粉紅安瓶」全效舒緩健康乳100ml，搭配限量精緻花瓣禮盒語法式緞帶包裝，總價值NT$7,800，相當於優惠8折。

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN「七夕限定粉愛禮」還能宅配到家。

除了精緻典雅的限量包裝外，「七夕限定粉愛禮」更限量贈送七夕專屬鮮花禮盒貼心宅配到家。即日起～8/9於全台櫃位限定開放預購，並將於8/10～8/14配送（數量有限售完為止）。

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關鍵字：

美妝, 美妝品, 保養, 彩妝, 七夕, 情人節, 限定, 禮盒, 滿額贈, 優惠, 活動, DARPHIN, 嬌蘭

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