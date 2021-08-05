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風・Luxury／情侶聯手秀好品味　看不膩的對錶出列

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▲▼對錶 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕錶。（圖／雷達表提供）

記者陳雅韻／台北報導

與另一半同戴對錶，是再甜蜜不過的事了，不妨趁七夕情人節前夕，依照情侶倆的穿搭風格、功能需求，選擇專屬對錶，好錶能戴得長長久久，見證兩人愛情。

▲▼對錶 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕錶，白色款89,700元，黑色款71,100元。

設計感取勝
雷達表（Rado）True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空腕錶，為方形錶殼搭配圓潤邊角，方中帶圓的鏤空面盤可欣賞動力儲存80小時機械機芯的運作，設計感十足。分別有黑、白陶瓷兩款可配成對錶，當中雪白款面盤鑲嵌12顆美鑽，低調放閃。

▲▼對錶 。（圖／公關照）

▲Mido Baroncelli Signature永恆系列經典對錶，女錶錶徑30mm、男錶39mm，各27,000元。（圖／Mido提供）
 

簡潔俐落組
線條簡潔俐落的鍊帶錶，雋永耐看，MIDO（美度表）Baroncelli Signature永恆系列經典對錶正是最佳代表，錶徑30mm女錶與直徑39mm男錶均為巴黎釘紋裝飾的藍色面盤，內載首次採用的Nivachron®抗磁性鈦游絲製成的自動上鍊機芯，避免錶款受磁影響精準度。

▲▼對錶 。（圖／公關照）

▲浪琴表Master巨擘系列白面月相腕錶（左）78,800元，PrimaLuna新月系列腕錶46,700元。（圖／浪琴表提供）
 

同功能連心
對錶未必要尺寸一大一小的相同款式，相似風格與功能的錶款也能曬恩愛。浪琴表（Longines）主打霸氣的Master巨擘系列白面月相腕錶，以及小巧的PrimaLuna新月系列腕錶，兩者都於6時位置呈現月相盈虧，而PrimaLuna月相錶的時標均點綴鑽石，增添華麗氣息。

▲▼對錶 。（圖／公關照）▲▼對錶 。（圖／公關照）

▲萬寶龍明星傳承系列全日曆腕錶（左）151,900元，寶曦系列日夜顯示腕錶113,800元。（圖／萬寶龍提供）

優雅情侶檔
喜愛優雅風格的情侶檔，萬寶龍（Montblanc）典雅的設計能滿足所需，旗下明星傳承系列全日曆腕錶，具指針式日期、星期、月份與月相顯示，可與同樣雅致的寶曦系列日夜顯示女錶配成雙，展露兩人的好品味。

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關鍵字：

風Luxury, 七夕情人節, 對錶, Rado, Mido, Longines, Montblanc

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