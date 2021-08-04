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超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派

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▲▼超準「等電梯」心理測驗看真實性格。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人日常生活中的許多行為舉動，有時看似只是習慣，其實都暗藏著許多訊息，甚至會透露出你的潛在性格特質。像是最近網上就有個「等電梯」心理測驗，從等待電梯時習慣做什麼，就能看出一個人的真實個性，以及適合的工作類型，快來看看你是哪一類型？

【測驗問題情境】
準備要搭電梯時，就差一步電梯剛好關門，因而要等待下一班電梯的過程裡，你通常會做什麼？

1.走來走去或是踏地，發出聲響

2.低頭看著地面

3.往上看，或是看看周圍貼的告示

4.看著電梯的按鈕，並時不時再去按幾次

5.一直盯著樓層顯示，準備好門一開就馬上衝進去


【解析結果】

選擇1.走來走去或是踏地，發出聲響

這類型的人直覺比較敏銳，喜歡也擅長憑直覺來判斷事物，但有時候可能會容易讓人覺得有點神經質，也因為他們對周遭事物感受力很強，常會有較為豐富的感受，很適合做一些藝術相關的工作。

▲▼超準「等電梯」心理測驗看真實性格。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

選擇2.低頭看著地面

這類型的人在做人處事上通常比較消極內斂一點，他們無法很直接、坦率地向其他人表達自己內心的想法或情緒，但他們有時又會過於老實，一不小心就很容易受騙上當。

選擇3.往上看，或是看看周圍貼的告示

這類型的人通常擁有豐富的知識，且有著優雅的形象，也因為他們不喜歡讓別人看到自己的短處、缺點，所以與人相處時習慣留有一點距離，因此常讓人感覺他們比較冷淡、有點高冷，但也因為比較冷靜、理性，這類型的人也很適合往理工科相關發展。

▲▼超準「等電梯」心理測驗看真實性格。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

選擇4.看著電梯的按鈕，並時不時再去按幾次

這類型的人是標準的行動派，總是一想到什麼就要馬上去做，不喜歡拖沓，而他們通常也滿有幽默感的，在人際社交上比較能圓滑應對，因此人緣通常也都很好，很適合從事一些比較需要與人接觸的工作，可以很好的發揮長處和潛力。


選擇5.一直盯著樓層顯示，準備好門一開就馬上衝進去

這類型的人性格很沈穩謹慎，喜歡有條有理的規律生活，不喜歡無法掌控的感覺，因此也很少會從事比較冒險的工作，也因為他們比較理性，遇到事情都能冷靜分析、面對，週遭人都會很信任他們。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 電梯, 等電梯, 性格, 個性, 特質

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