包・開箱／秒陷熱戀！Angelababy曬DIOR七夕包　佈滿「立體愛心」美爆

▲開箱細賞DiorAmour膠囊系列Lady Dior、Dior Caro絕美細節。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

DIOR每次推出DiorAmour膠囊系列，都能帶來不同驚喜來擄獲女孩們的心，結合充滿愛意的七夕情人節，把Q到不行的心形輪廓，放上經典夯包Lady Dior與近季成為女星們心頭好的Dior Caro手袋，Angelababy也已經背著亮相帶貨，洋溢著浪漫的鮮紅配色包款，絕美細節《ET FASHION》直接開箱帶你近距離欣賞。

▲DiorAmour膠囊系列 Lady Dior心形藤格紋手袋，NT$150,000。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

被女孩們譽為此生必收包的Lady Dior黛妃包，本季Dior Amour膠囊系列再度迎來全新變奏樣貌，經典的藤格紋圖案縫線化身成心形輪廓，完美呼應情人節對愛情的浪漫宣告，立體的愛心藤格紋在品牌優雅的法式風格中，透出一股俏皮少女感，包款細節標誌性的字母吊飾「D.I.O.R」也被注入了小巧的愛心點綴，可愛爆棚的模樣，簡直讓人太心動了！

▲隨包附贈的獨特綴飾成此次膠囊系列Lady Dior的一大亮點。（圖 / 翻攝品牌官網）

Dior Amour膠囊系列的Lady Dior黛妃包亮點還有隨包附贈的獨特肩背帶，可綴上字母、星星、蜜蜂等專屬綴飾，讓女孩們能打造出個人風格，不用怕撞包，除了熱情的鮮紅配色，也帶來了經典黑與氣質奶油白色，增添搭配選擇。

▲DiorAmour膠囊系列 DIOR Caro 紅色小尺寸手袋，NT$125,000。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

▲DiorAmour膠囊系列 DIOR Caro黑色中尺寸手袋，NT$135,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

近期大受歡迎的Dior Caro，同樣被滿滿的立體愛心藤格紋佔滿，中央金屬「CD」鎖扣與奢華的皮鍊背帶，看似復古的紅金配色，卻意外散發出甜美氣息，小巧包型則令女孩們愛不釋手，翻到包包背後，經典的「30 Montaigen」字樣映入眼中，下方隔出的暗袋能隨時放入手機、鏡子等小物，柔軟的包身也讓這款小包容量不容小覷，可調節式的鍊帶想要肩背，或是大勢的腋下包背法都能隨時替換。

▲Angelababy（上圖）、趙麗穎搶先演繹Dior Amour膠囊系列白色DiorCaro手袋。（圖 / 翻攝微博＠DIOR迪奧、@趙麗穎)

像Angelababy簡單的T恤＋褲裝搭配率性側背，與穿上華麗豹紋禮服的趙麗穎優雅肩背，都完美演繹了包包各種風格都百搭。

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