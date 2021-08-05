精品香氛年度新香齊登場！Dior香氛世家「梵尼蘭」溫暖木質香太迷人

▲Dior香氛世家系列推出年度新香「澄金梵尼蘭香氛」。

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

長時間宅家防疫，讓人感到越來越煩悶，情緒也容易緊繃，透過香氛來放鬆療癒也變成不少人的日常之一，除了各種居家香氛外，近來不少精品香氛品牌也紛紛推出年度重量級新香，像是深受許多資深香民們喜愛的Dior香氛世家，就推出溫暖的煙燻木質調「澄金梵尼蘭香氛」，而Giorgio Armani和Miller Harris則是推出清新、明亮的全新香氣。

▲Dior 香氛世家系列-澄金梵尼蘭香氛，125ml，NT$7,800。



每年只會推出兩款新香的Dior頂級訂製香氛系列「香氛世家（Maison Christian Dior）」，今年8月迎來年度第2款香氛，致敬迪奧先生鍾愛的神秘甜點「Diorama」，並集溫暖、圓融與華麗一身的「澄金梵尼蘭香氛」。

全新「澄金梵尼蘭香氛」使用了香料界中擁有黑色黃金之稱的「梵尼蘭Vanilla」，以來自馬達加斯加的「波旁香草」顛覆刻板甜味印象，略帶煙燻味並流露出木質個性，與清新的柑橘果香交融形成鮮明對比，也加入略帶苦澀的蘭姆酒氣息和豆蔻、粉紅胡椒等香料，最後則由滑順的可可香氣調合著沉穩的廣藿香，在綿滑檀香的包覆下，讓梵尼蘭的木質調更有個性，讓整體香氣溫暖圓滑、層次鮮明，卻又高雅清爽，打造出不甜膩的獨特「美食香氣」。

▲限定期間內消費滿額可獲贈香氛世家系列精巧瓶。



而為了歡慶全新「香氛世家系列-澄金梵尼蘭香氛」上市及即將到來的七夕情人節，更同步推出期間限定的刻字服務和滿額禮。即日起～8/15，凡於Dior香氛世家專櫃消費滿NT$6,000，即可獲贈迪奧香氛世家系列精巧瓶（7.5ml），且香氣可自選；而消費滿額NT$7,000，即可為香氛烙印上專屬文字符碼。

▲Giorgio Armani 高級訂製淡香水花園-南義海岸絲柏，100ml，NT$6,500。



除了Dior香氛世家外，Giorgio Armani「高級訂製淡香水花園系列」也推出全新「南義海岸絲柏」香氣，請到頂級調香大師Albert Morillas以西西里西南方的潘特列拉島為靈感，打造出以絲柏為主調的海洋木質調香水。

運用最天然的成分組成，讓絲柏蔥鬱的木質清香綴以沁爽的海洋香氛，完美襯出漫步沿岸海風的舒心吹拂，細細揉入清透水潤的柑橘雅緻香調，勾勒出南義海岸波光粼粼的閃耀氣息。

▲Miller Harris 晨曦朝露淡香精，100ml，NT$5,800。



Miller Harris睽違18個月推出全新香氛創作「晨曦朝露淡香精」，以義大利卡拉布里亞地區的天然佛手柑精油的香氣為基底，打造出明亮活力的柑橘芳香木質香調，搭配昂揚的亮黃色瓶身，讓人能隨時隨地擁有明亮颯爽的夏日氛圍。

「晨曦朝露淡香精」在活力奔放的柑橘、細膩草本芳香和木質香氣襯托下，流露出清新討喜的佛手柑；如陽光燦爛的柑橘香氣後，自然地與草本芳香結合，最終流瀉而出的後味以廣藿香、蘚苔和岩蘭草的大地香調包覆。

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