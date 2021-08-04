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戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感

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▲▼ 跳高與馬術金牌 。（圖／路透社）

▲卡達籍的巴爾希姆佩戴RICHARD MILLE要價500萬元的RM 67-02 High Jump腕錶參加奧運男子跳高賽奪金。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

東京奧運會目前賽場上出現最高價的錶款，正是卡達籍的跳高好手巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）所戴的500萬元RICHARD MILLE RM 67-02 High Jump名錶，深紅色的錶殼代表卡達國旗顏色。他與義大利坦貝里（Gianmarco Tamberi）在男子跳高項目激戰平手，最終徵得對方的同意，兩人共享金牌榮耀，成為本屆奧運佳話，也讓他亮眼的名錶吸引世界的目光。

▲▼ 跳高與馬術金牌 。（圖／路透社）

▲義大利坦貝里（左）與卡達的巴爾希姆共享男子跳高項目金牌，成為本屆奧運話題。（圖／路透社）

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲巴爾希姆戴的RICHARD MILLE RM 67-02 High Jump腕錶，約5,000,000元。

RICHARD MILLE讓品牌之友巴爾希姆毫無後顧之憂，在奧運跳高項目成功奪金的錶款，是特別打造的品牌最輕自動機械錶RM 67-02 High Jump，重量僅32克，錶殼由獨有的TPT®碳纖維和TPT®石英複合材料打造而成，具絕佳耐衝擊性，而錶帶採用整體無縫、防滑設計，且極具彈性，完美貼合手腕曲線，彷彿與運動員合而為一。

▲▼ 跳高與馬術金牌 。（圖／路透社）

▲德國馬術好手Jessica von Bredow-Werndl在東奧奪得個人盛裝舞步賽及團體盛裝舞步賽金牌。（圖／路透社）

▲▼ Jessica von Bredow-Werndl 。（圖／翻攝Jessica von Bredow-Werndl IG）

▲Jessica von Bredow-Werndl開心秀金牌，她佩戴RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊女士腕錶TZP黑陶瓷錶，約4,110,000元。（圖／翻攝Jessica_von_bredow_werndl IG）

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）


▲RM 07-01自動上鍊女士腕錶TZP黑陶瓷錶殼紅碧玉鑲鑽款，Jessica von Bredow-Werndl戴黑瑪瑙款。

同為RICHARD MILLE品牌之友的德國馬術好手Jessica von Bredow-Werndl，則在東奧馬術個人盛裝舞步賽與團體盛裝舞步賽摘下2面金牌，她登上獎台佩戴為約4,110,000元RM 07-01自動上鍊女士腕錶TZP黑陶瓷錶，面盤中央鑲嵌黑瑪瑙，周圍環繞美鑽。

▲▼ 歐米茄 。（圖／公關照）

▲勇奪5面金牌的美國泳將凱勒布德萊賽爾佩戴歐米茄海馬潛水300米同軸擒縱44毫米大師天文台計時腕錶。（圖／歐米茄提供）

而目前東奧累積金牌數最多、奪得5面金牌的美國24歲泳將凱勒布德萊賽爾（Caeleb Dressel），則是歐米茄（OMEGA）形象大使，他於賽後造訪品牌展示間，透露最愛精鋼與18K金材質的歐米茄海馬300 米同軸擒縱大師天文台計時碼錶，一語雙關表示因為真的很愛黃金（金牌）。

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