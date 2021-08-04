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IU工裝風帥照曝光網戀愛了！　同款「NB霧面粉藍鞋」被問翻

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▲IU 。（圖／品牌提供）

▲IU剛升格New Balance亞太區品牌形象大使 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女星IU（李知恩）剛升格New Balance亞太區品牌形象大使，這回終於迎來第二波形象照，畫面中IU以中性的工裝造型亮相，一改過往甜美風格，霸氣換上57/40鞋款，帥氣模樣引發網友驚呼：「IU同款一定要有」。

IU以New Balance亞太區品牌形象大使之姿出鏡本次形象照，綁起幹練的低馬尾，精緻巴掌臉依舊，身穿機能感工裝風，寬大奶茶色外衣以及褲裝加持，展現親民的帥氣女孩感，與過往甜美模樣有所差距。

▲IU 。（圖／品牌提供）

▲IU 。（圖／品牌提供）

▲IU 。（圖／品牌提供）

▲IU示範鞋款M5740DD1。（圖／品牌提供）

另外，被網友瘋狂詢問的IU同款，其實就是本月主打款「M5740DD1」，外觀以致敬「千系列」鞋皇M1300JP的橄欖綠復刻配色為主調，首次誕生於1985年的M1300JP，為品牌千系列的開山鼻祖，而本季New Balance首次將鞋王經典配色運用於57/40鞋型中，佐以高彩度的拼接細節混搭，呼應57/40一貫的復古新潮衝突美學。

▲IU 。（圖／品牌提供）

▲本季新增燕麥奶茶色調57/40 。（圖／品牌提供）

當然本季還少不了3款極受矚目的「燕麥奶茶色調」，以燕麥奶茶網布與麂皮為基底，搭配寬闊與流線波浪設計中底與隱藏版灰色大底，呈現輕盈視覺效果；或是採用米、黃、白等奶油色澤漸層堆疊出低調品味，都是本季必敗款式。

【向下看更多款式】

adidas Ultraboost DNA x LEGO

▲IU 。（圖／品牌提供）

▲adidas Ultraboost DNA x LEGO主打配色 。（圖／品牌提供）

adidas Ultraboost DNA x LEGO主打配色使用樂高經典紅、黃、藍、綠四色拼接於純白鞋身，鞋頭以吸睛亮藍麂皮搭配反光材質，創造豐富視覺層次；鞋側三線標誌以樂高最受歡迎的2x4積木磚片設計，正紅積木與鮮黃CAGE的強烈對比，突顯積木立體細節；後跟綠色TPU穩定片及鞋墊造型亦巧妙呼應樂高極具辨識度的積木造型，打造童趣爆棚的必收聯名鞋款。

PUMA Magnify NITRO 加厚版氮氣跑鞋

▲IU 。（圖／品牌提供）

▲全新 PUMA Magnify NITRO 加厚版氮氣跑鞋 。（圖／品牌提供）

全新 PUMA Magnify NITRO 加厚版氮氣跑鞋以高透氣機能網布鞋面及搶眼雙層中底打造而成，上層置入比一般 EVA 輕量 46% 的加厚全長式高緩衝 NITRO 氮氣科技中底，打造極致輕盈鞋身與終極避震機能，下層則搭配 PROFOAM LITE 高彈力 EVA 中底帶來高回彈優異性能，完勝輕量與高緩衝兩大關鍵機能。

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關鍵字：

IU, 李知恩, New Balance, 5740

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