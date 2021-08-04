Boucheron招牌珠寶幻彩色迷人　好想要可惜不賣

▲Boucheron推出非賣品Holographique創新膠囊系列，運用全息效果處理。（圖／Boucheron提供）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）上個月發表Holographique高級珠寶系列，引進創新的全息技術讓細小分子沉澱塗覆在水晶或陶瓷上，展現幻彩的效果，實踐品牌創意總監Claire Choisne追求自由、讓珠寶自己決定顏色的理想，她大膽無畏繼續延伸，再推出Holographique創新膠囊系列，將全息技術應用在5件招牌珠寶上，不過是非賣品。

▲Jack de Boucheron系列雙圈長鍊玫瑰金材質和全息技術塗層陶瓷（左），18K白金雙圈長鍊。





▲模特兒別上五枚Jack de Boucheron系列胸針，為黃金材質和全息技術塗層陶瓷並鑲圓形鑽石。



Holographique創新膠囊系列展現Boucheron前衛作風，有多種佩戴法的Jack de Boucheron系列雙圈鍊的陶瓷扣頭經過全息技術處理，呈現變幻莫測的迷離色彩，同系列五枚一套的胸針也呈現迷人虹彩；經典Quatre系列戒指也經過全息處理，保留鑽石線條，其他羅緞直線刻紋、巴黎飾紋與同心圓刻紋均呈現夢幻色調，而Reflet腕錶也加入行列，但並非運用此技術，而是在鱷魚皮錶帶展現全息效果。

▲全息技術處理的Boucheron Quatre系列戒指（左），搭配全息效果鱷魚皮錶帶的Reflet腕錶。

天然的蛋白石具游彩現象，也能展現如夢似幻的光影魅力，MIKIMOTO最新頂級珠寶系列「The Japanese Sense of Beauty」，當中從古代波斯傳入日本的青海波紋圖案項鍊，即結合蛋白石、碧璽與珍珠串成如華美衣領的項鍊，隨著光影與不同角度閃爍迷人光彩。

▲超模富永愛佩戴MIKIMOTO頂級珠寶系列「The Japanese Sense of Beauty」青海波紋圖樣的蛋白石珍珠項鍊。（圖／MIKIMOTO提供）



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