吠陀占星8月運勢出爐　金牛脫單穩了、獅子財運最旺

文／李靜唯老師

長達兩個半月以上的三級防疫，讓大家都悶到了極點，隨著降級不解封的新防疫政策，大家進入八月份，運勢會不會好一點呢？吠陀占星李靜唯老師分析，8月事業最旺的是射手座，財運最旺的是獅子座，感情運最好的是金牛座。

不過李靜唯老師提醒，以上星座是指吠陀占星，並非西洋星座，有八成以上的人跟西洋占星星座會差上一個星座，最好在看分析時，能夠先對照一下自己的吠陀占星屬於哪一個星座，才不會看錯。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



8月事業運最旺：射手、天蠍

射手座（12/15-1/14）（吉）



8月金星進入處女座，能量雖然比較單薄，但是對於射手座而言卻是一股好能量，以務實的方式安排自己的工作計劃，能夠讓資源整合更加順暢。

天蠍座（11/15-12/14） （吉凶參半）



8月太陽進入獅子座，對於天蠍座而言是充滿動力追求事業的好時機，但是基於火星的破壞性影響，很容易一不小心就會失去良機，建議多蒐集一些正確的情資，才能夠把握最佳時機。

雙子座（6/15-7/14）（凶）



事業運方面，8月對於雙子座來說要注意人際關係的掌控，雖有貴人願意相助，但是可能你不經意的言辭表達造成誤會，反而失去了能夠幫助事業的貴人。

▲吠陀占星8月運勢，射手、天蠍事業運最旺。（圖／翻攝自免費圖庫pexels，下同）



8月感情運最旺：金牛、雙魚

金牛座（5/15-6/14）（吉）



8月金牛會有許多異性出現在你的身邊，可以花點時間觀察，若有心儀之人也建議放手一博，或透過親友團的力量協助你脫單。

雙魚座（3/15-4/14）（吉）



金星的能量對雙魚座而言，是戀愛或情感的穩定期，如果有準備籌辦婚禮的話，雙方要多一些耐心溝通，若已經是穩定的夫妻關係，可能會隨著各自的忙碌而缺乏互動。

處女座（9/15-10/14）（平）



如果你心情低落的話，8月就儘量避免與對方有過多的相處，為自己建造一些屬於自我放空的時間與空間，將有助於調整自己的心情，不會破壞了兩人穩定的關係。

水瓶座（2/15-3/14）（凶）



受到火星破壞性的影響，8月份雙方容易失去默契，無法達成共識的結果，很容易為了一點小事而起爭執，也許雙方都有自己的苦悶原因，建議彼此諒解。

8月財運最旺：獅子、巨蟹

獅子座（8/15-9/14）（吉）



8月獅子座收入穩定可以累積財富，不太會有意外情況造成額外的開銷，有考慮買房的人，可以趁這段時間入手，無論是在房價或是利率方面，都可以談到好條件。

巨蟹座（7/15-8/14）（吉凶參半）



8月太陽進入獅子座，對於巨蟹座的人而言是充滿賺錢的動力，但是由於受到火星的破壞影響，對於自己的花錢方式需要有所節制。

天秤座（10/15-11/14）（凶）



這個月投資運不佳，小心盲目跟風失去理性觀察而血本無歸。如果你所想投入的標地物波動很大，建議多點耐心觀察，以免造成不必要的困擾。

摩羯座（1/15-2/14）（凶）



8月財運不佳，投資失利的風險很高，還不如讓資金放在銀行比較安全，帶在身上的現金也要特別留意，小心發生意外，造成財務損失。

8月健康要注意：牡羊

牡羊座（4/15-5/14）（凶）



由於受到火星的影響，牡羊座的人在8月會感到特別操勞，要注意心血管方面的疾病，還有情緒所引發的失眠問題。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。