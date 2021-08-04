戴資穎的慧眼贊助商聽到了！「挺戴紀念T恤」悄悄上架　網：買爆

▲「世界球后」戴資穎。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

「世界球后」戴資穎奪下本屆東京奧運羽球女子單打銀牌，成為全台民眾的驕傲，而網友們也紛紛敲碗要用新台幣下架戴資穎的應援商品，終於讓「慧眼贊助商」聽到了，和戴資穎有長期合作的台灣運動品牌VICTOR勝利體育，此次特別為球后打造了專屬奪牌紀念商品，提供紀念T-shirt、毛巾讓民眾能夠一同入手。

▲台灣運動品牌VICTOR與戴資穎有長期合作。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

其實「世界球后」戴資穎從國小六年級開始就一路受到VICTOR慧眼贊助，本屆東奧賽場上，除了使用羽球協會贊助商 Yonex 的球拍與服裝，也能看到戴資穎在練習過程中都是穿著台牌VICTOR，默默成為戴資穎奪牌的幕後功臣之一。品牌也曾以戴資穎為靈感，量身打造 CROWN COLLECTION 系列，運用幾何線條設計，搭配不對稱的撞色元素為服飾注入運動活力，象徵球后多變的精湛球技。

▲戴資穎專屬奪牌紀念商品開賣了。（圖／VICTOR提供）

如今「全民挺戴」的心聲已被品牌聽見，此次特別為戴資穎量身打造專屬奪牌紀念商品，包括紀念T-shirt與毛巾，以TEAM TAI與TOKYO MEDALIST字樣為設計，同時加入東京奧運元素，採用奧運五色的TOKYO於後領點綴，別具收藏價值。

此外，紀念T-shirt胸前更有小戴的核心精神「相信自己」，傳遞球后一路走來的正向能量與信念，讓網友紛紛表示：「用新台幣下架」、「小戴的慧眼贊助商一定挺」，即日起至8月9日，可至VICTOR全台經銷商、VICTOR官方商城、MOMO購物網VICTOR品牌專館三大通路進行預購。

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▲adidas Ultraboost DNA x LEGO主打配色 。（圖／品牌提供）

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