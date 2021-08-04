美女田徑好手戴16萬鑽錶摘金　打破400公尺跨欄世界紀錄　

▲美國田徑好手西妮麥勞克林（中）戴TAG Heuer錶奪得東奧400公尺跨欄金牌。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

一般運動員不會戴腕錶參加比賽，但東京奧運會田徑場上有兩名金牌選手，都戴上愛錶上陣，一位是男子跳高項目金牌的卡達籍好手巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）佩戴要價500萬元的RICHARD MILLE錶摘金，另一位是21歲的美國選手西妮麥勞克林（Sydney McLaughlin），戴著TAG Heuer（泰格豪雅）鑽錶伴她打破世界紀錄，以51秒46的好成績奪下女子400公尺跨欄金牌。

▲西妮麥勞克林在東奧女子400公尺跨欄賽佩戴TAG Heuer Link鑽錶，168,300元。

外型亮眼的西妮麥勞克林，在田徑場上的表現更屢屢創造驚奇，場內場外都是焦點，今年6月她成為TAG Heuer品牌大使，曾佩戴智能錶拍攝形象照，而站上東奧賽場，她選擇戴168,300元黑色陶瓷材質的Link鑽錶，見證她打破世界紀錄、摘下400公尺跨欄金牌的歷史時刻。

▲西妮麥勞克林今年6月成為TAG Heuer大使，佩戴智能腕錶拍形象照，77,400元。（圖／TAG Heuer提供）

西妮麥勞克林從少女時代就在運動圈展露頭角，年僅16歲時成功獲選為美國奧運代表隊員進軍里約奧運，成為自 1972 年以來美國奧運田徑代表隊中最年輕的一員，此次東奧也創下佳績；她也致力提倡社會公義，善用自身影響力與資源，為反霸凌等議題發聲，獲選為「百大影響力人物 （2021 TIME100 Next）」。

▲卡達籍的巴爾希姆佩戴RICHARD MILLE要價500萬元的RM 67-02 High Jump腕錶奪男子跳高金牌。（圖／路透社）

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