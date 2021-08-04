日妞最愛「素顏霜」盤點，一步驟讓膚色變亮、瑕疵神隱

▲口罩肌必備，潤色提亮一瓶搞定。（圖／翻攝自IG/aoi186、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

長時間佩戴口罩，不想化妝又想擁有好氣色，你需要一瓶保養型底妝，比隔離霜多一點修飾，又比底妝自然，隱形肌膚瑕疵，讓膚色更亮一階，盤點日本女生必備「素顏霜」，實現你透明美肌的願望。

▲黛珂 超能亮妍霜，SPF30/PA+++，30g，1,150元。

兼具保養、隔離霜、打亮霜、遮瑕膏等功能，輕柔舒適外加潤澤的質地，長效持妝不黏膩，以絕佳的比例巧妙的遮飾肌膚毛孔、斑點以及不平整，呈現自然的素顏感。



▲植村秀 無極限保濕妝前乳，SPF50+/PA+++，30ml，1,600元。

防曬效能全面提升，清爽有如保濕乳液運用業界最新濾鏡校色科技，以精準比例完美調和紅、藍光色彩粒子，創造出

最符合亞洲人膚色需求的粉色、膚色、紫色、透色等四種色澤，幫助校正令人在意的肌膚色澤不完美問題。

▲RMK UV防護乳（透光勻色型），SPF35/PA++++，60g，1,300元。



含珊瑚色澤和稜鏡銀色珠光，能自然柔和修飾暗沉與膚色不均，提升整體的明亮度。質地水潤輕盈能均勻服貼肌膚凹凸處，不易脫落，更提升妝容的完美度，適合想增加自然明亮光澤的你使用。

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