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「國民乖孫」林昀儒7句謙虛語錄：把不甘心化為動力　看完更喜歡他！

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編輯／JJ

台灣桌球小將林昀儒以年僅19歲之姿於東京奧運闖下驚人佳績，不只與鄭怡靜奪下混雙銅牌、男單第四名，也在男子團體賽中表現超亮眼，目前世界排名上升至第五名，在場上被封為「沉默殺手」的他，因害羞靦腆的可愛個性而圈粉無數，現在則是大家心中的「國民乖孫」，林昀儒的實力受到全球好手認可，但他本人卻是非常的謙虛，小小年紀金句連發，以下一起來看看。

「我有資格去評價他嗎？」

7月29日桌球男單4強戰，林昀儒對上「世界球王」樊振東，激戰七局以3比4落敗，賽後有記者問他是如何評價對手樊振東的？林昀儒回答道：「我有資格去評價他嗎？」謙虛的表現即便在大陸也被讚爆。

▲林昀儒對戰中國球王樊振東，微博網友直呼「看到心絞痛」。（圖／路透）

▲林昀儒對戰中國球王樊振東，網友直呼：「看到心絞痛」。（圖／路透）

「從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來」
「把所有的不甘心都轉化為明天的動力。」

7月30日桌球男單銅牌戰，林昀儒以3比4輸給德國名將奧恰洛夫，這場激烈的戰役也讓民眾直呼心臟吃不消，雖敗猶榮，賽後他在IG發文寫道：「從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來」、「把所有的不甘心都轉化為明天的動力。」

▲▼林昀儒男桌團賽再度對上宿敵奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昀儒男桌團賽再度對上宿敵奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），驚現勝出！（圖／達志影像／美聯社）

「每一場的對手都非常強大。」

2019的《T2 鑽石聯賽》中，林昀儒擊敗了強勁的球王樊振東與馬龍，不過他絲毫不因勝利而狂喜，賽後謙虛表示：「這個比賽來打的都是世界上最頂尖的選手，每一場的對手其實都非常的強大。」

「每一場比賽其實都會有點挫折，想著怎麼能夠把這些挫折轉換為下次比賽的動力。」

林昀儒曾擔任反毒大使，那時他就提到：「每一場比賽其實都會有點挫折，想著怎麼能夠把這些挫折轉換為下次比賽的動力。」

「我唯一休息的日子，是上場比賽的那一天！」

身為奧運國手，林昀儒也拍攝過廣告，他曾在廣告中說：「很多人說我是天才，但是他們不知道，我唯一休息的日子，是上場比賽的那一天！」即使天賦異稟，還是需要一再的訓練才能站上最高殿堂。

「站在世界的舞台，你沒辦法保證每一球都會過網，就像人生充滿了風險一樣，但我相信只要不斷苦練，運氣也會站在你這邊。」

「都是我的偶像。」

林昀儒曾被問過自己有沒有桌球界的偶像，他回答：「都是我的偶像。 」而誰是最難纏的的對手，他則說道：「每個都很難纏。」即使世界排名名列前茅，他也從不覺得自己比別人厲害，永遠都尊重對手。

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林昀儒, 東京奧運, 東奧, 桌球, 國民乖孫, 小林, 金句, 名言, 語錄, 林昀儒金句

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